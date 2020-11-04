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Александр Турчин об эффективности диалоговых площадок: «Обсудим плюсы и минусы каждого предложения»

04 ноября 2020 17:59
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Новости Беларуси. По всей стране продолжают работу диалоговые площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Александр Турчин об эффективности диалоговых площадок: «Обсудим плюсы и минусы каждого предложения»-1

Встречу в Миноблисполкоме участники назвали экспертным штурмом. Предложений поступило немало – только письменных более трех сотен.

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Александр Турчин об эффективности диалоговых площадок: «Обсудим плюсы и минусы каждого предложения»-4

Александр Турчин, председатель Минского облисполкома:
Мы хотели проговорить, можно сказать, с нашими экспертами – это блок экономический и блок избирательного законодательства, изменений в Конституцию. Поэтому мы сегодня пригласили, и я благодарен коллегам, что они откликнулись, что касается экономики, то это руководители крупнейших государственных предприятий, негосударственного сектора экономики, независимые эксперты. Очень важно мнение людей, которые работают и сталкиваются каждый день с определенными проблемами: и эффективность госсектора, раскрепощение деловой инициативы, иные вопросы, которые мы бы хотели обсудить. Руководство Палаты представителей, наша адвокатура, наш профессорско-преподавательский состав. Поэтому мы надеемся, что сегодня в ходе открытой дискуссии мы те предложения, которые внесены в ходе разговоров на наших дискуссионных площадках, обсудим плюсы и минусы каждого предложения для того, чтобы выработать некие оптимальные решения.

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# Конституция # общество # Александр Турчин # Фотофакт

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