Александр Турчин об эффективности диалоговых площадок: «Обсудим плюсы и минусы каждого предложения»

Александр Турчин, председатель Минского облисполкома:

Мы хотели проговорить, можно сказать, с нашими экспертами – это блок экономический и блок избирательного законодательства, изменений в Конституцию. Поэтому мы сегодня пригласили, и я благодарен коллегам, что они откликнулись, что касается экономики, то это руководители крупнейших государственных предприятий, негосударственного сектора экономики, независимые эксперты. Очень важно мнение людей, которые работают и сталкиваются каждый день с определенными проблемами: и эффективность госсектора, раскрепощение деловой инициативы, иные вопросы, которые мы бы хотели обсудить. Руководство Палаты представителей, наша адвокатура, наш профессорско-преподавательский состав. Поэтому мы надеемся, что сегодня в ходе открытой дискуссии мы те предложения, которые внесены в ходе разговоров на наших дискуссионных площадках, обсудим плюсы и минусы каждого предложения для того, чтобы выработать некие оптимальные решения.

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