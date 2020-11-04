Александр Турчин об эффективности диалоговых площадок: «Обсудим плюсы и минусы каждого предложения»

Новости Беларуси. По всей стране продолжают работу диалоговые площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вадим Гигин: «Нужно вводить пропорциональную систему выборов»
Новости Беларуси. По всей стране продолжают работу диалоговые площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вадим Гигин: «Нужно вводить пропорциональную систему выборов»
Встречу в Миноблисполкоме участники назвали экспертным штурмом. Предложений поступило немало – только письменных более трех сотен.
Виктор Чайчиц: наше законодательство далеко не худшее в мире
Александр Турчин, председатель Минского облисполкома:
Мы хотели проговорить, можно сказать, с нашими экспертами – это блок экономический и блок избирательного законодательства, изменений в Конституцию. Поэтому мы сегодня пригласили, и я благодарен коллегам, что они откликнулись, что касается экономики, то это руководители крупнейших государственных предприятий, негосударственного сектора экономики, независимые эксперты. Очень важно мнение людей, которые работают и сталкиваются каждый день с определенными проблемами: и эффективность госсектора, раскрепощение деловой инициативы, иные вопросы, которые мы бы хотели обсудить. Руководство Палаты представителей, наша адвокатура, наш профессорско-преподавательский состав. Поэтому мы надеемся, что сегодня в ходе открытой дискуссии мы те предложения, которые внесены в ходе разговоров на наших дискуссионных площадках, обсудим плюсы и минусы каждого предложения для того, чтобы выработать некие оптимальные решения.
Читайте также:
Сергей Пигарев о Конституции: «Приходит очень много предложений по внесению, я не побоюсь сказать, радикальных изменений»
Александр Лукашенко: «На излёте моей президентской жизни я гарантирую, что будет только так, как решит народ»
Правовое сознание растёт: какие изменения белорусы предлагают внести в Конституцию?