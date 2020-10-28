Работа депутатского корпуса и социальные инициативы. О чём ещё говорили на диалоговой площадке в Несвиже?

Новости Беларуси. Работа депутатского корпуса, социальные инициативы, благоустройство населенных пунктов. Эти и многие другие вопросы обсудили на диалоговой площадке в Несвиже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В дискуссии приняли участие 40 человек – представители районных и сельских исполнительных комитетов и различных предприятий. Съехались со всех районов области. На повестке дня – предложения, которые касаются изменений Конституции.

Александр Лукашенко: если мы проведём Всебелорусский съезд и там не прозвучат разные мнения, считайте, что мы его провалили

Итоги диалога будут оформлены в единый документ и переданы на обсуждение делегатам Всебелорусского народного собрания.