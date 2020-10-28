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Работа депутатского корпуса и социальные инициативы. О чём ещё говорили на диалоговой площадке в Несвиже?

28 октября 2020 15:06
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Новости Беларуси. Работа депутатского корпуса, социальные инициативы, благоустройство населенных пунктов. Эти и многие другие вопросы обсудили на диалоговой площадке в Несвиже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Работа депутатского корпуса и социальные инициативы. О чём ещё говорили на диалоговой площадке в Несвиже?-1

В дискуссии приняли участие 40 человек – представители районных и сельских исполнительных комитетов и различных предприятий. Съехались со всех районов области. На повестке дня – предложения, которые касаются изменений Конституции.

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Итоги диалога будут оформлены в единый документ и переданы на обсуждение делегатам Всебелорусского народного собрания.

Работа депутатского корпуса и социальные инициативы. О чём ещё говорили на диалоговой площадке в Несвиже?-4

Сергей Шестель, председатель Столбцовского районного Совета депутатов:
Самые актуальные вопросы – это, конечно же, изменения в Конституцию нашей страны. Далее вопросы развития местного управления и самоуправления. Накопилось также достаточно вопросов – это придание больших полномочий местным Советам депутатов. Далее – развитие экономики, ну и, конечно же, развитие социальной сферы. Поэтому вот эта диалоговая площадка, по сути дела, даст возможность выработать какие-то конструктивные шаги и принять организационно-управленческие решения.

Работа депутатского корпуса и социальные инициативы. О чём ещё говорили на диалоговой площадке в Несвиже?-7

Подобные диалоговые площадки также прошли в Молодечно и Солигорске. Следующая дискуссия соберет представителей областного актива в пятницу, 30 октября, в Борисове.

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# Конституция # общество # Сергей Шестель # Фотофакт

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