Вадим Гигин: «В той или иной форме нужно вводить пропорциональную систему выборов»

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:

Самые разные предложения. Это и переход к однопалатному парламенту от двухпалатного – стоит / не стоит. Не консенсус, но большинство экспертов склоняется к тому, что в той или иной форме нужно вводить пропорциональную систему выборов, то есть не полностью весь парламент по партийным спискам, но частично – смешанная некая система мажоритарно-пропорциональная. Это повышение роли партий, это увеличение ответственности общественных организаций, ну и, конечно же, перенесение полномочий от центра на места. Речь не идет о такой полноценной децентрализации, но то, что ответственность местных органов управления, самое главное самоуправления, она важна – на этом тоже сходятся все эксперты.

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