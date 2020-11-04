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Вадим Гигин: «В той или иной форме нужно вводить пропорциональную систему выборов»

04 ноября 2020 17:34
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Новости Беларуси. По всей стране продолжают работу диалоговые площадки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Часть поднятых вопросов на диалоговых площадках касается благоустройства городов и, например, обеспечения досуга – их взяли на карандаш местные органы власти. В центре внимания – изменения в Основной закон страны.

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Вадим Гигин: «В той или иной форме нужно вводить пропорциональную систему выборов»-1

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Самые разные предложения. Это и переход к однопалатному парламенту от двухпалатного – стоит / не стоит. Не консенсус, но большинство экспертов склоняется к тому, что в той или иной форме нужно вводить пропорциональную систему выборов, то есть не полностью весь парламент по партийным спискам, но частично – смешанная некая система мажоритарно-пропорциональная. Это повышение роли партий, это увеличение ответственности общественных организаций, ну и, конечно же, перенесение полномочий от центра на места. Речь не идет о такой полноценной децентрализации, но то, что ответственность местных органов управления, самое главное самоуправления, она важна – на этом тоже сходятся все эксперты.

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# Конституция # общество # Вадим Гигин # Фотофакт

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