От адвоката до хора: как работает интерактивная карта бесплатных услуг для беременных

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – автор и куратор проекта «Ты не одна», руководитель социального центра «Счастливый малыш» – Ирина Шмак, а также заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома – Ирина Дудка. «Ты не одна». Именно так называется белорусский социальный проект для будущих мам. А на днях в его рамках была представлена обновлённая интерактивная карта бесплатных услуг для беременных женщин и их партнёров, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.





Как возникла идея создать проект?

Ирина Дудка, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Наш проект очень уникальный, актуальный. И интересен ещё тем, что является примером межведомственного сотрудничества государственных органов, учреждений социальной сферы и, самое главное, наверное, – инициативы общественных объединений.

Что представляет собой интерактивная карта бесплатных услуг для беременных женщин? Ирина Шмак, автор и куратор проекта «Ты не одна», руководитель социального центра «Счастливый малыш»:

На самом деле, это уникальная вещь. Это интерактивная карта, на которую можно попасть по QR-коду. QR-код находится на буклетах, на плакатах, которые находятся в медицинских учреждениях, в учреждениях социальной сферы, общественных организациях. Любая беременная либо её муж, если нужна психологическая помощь – весь Минск с бесплатной психологической, социальной, медицинской помощью. Это такая уникальная карта, которая для Минска и для всей Беларуси, и многих наших стран-соседок, это было ноу-хау, такой больше нигде нет. Уже после нас повторили эту задумку в России и Украине.

Теперь вся молодёжь находится в электронных гаджетах. По QR-коду они быстро попадают на эту карту, находят всё, что им необходимо, чтобы не остаться одним в ситуации кризиса.

Беременная может узнать о проекте от врача, может сама прочитать в объявлениях на доске в учреждениях, где висят наши плакаты с QR-кодом.

Есть ли уже люди, которые начали пользоваться услугами этой карты? Ирина Шмак:

Запускался проект весной 2012 года. Начинали мы, исследуя, какие услуги, какая помощь необходима женщинам. Мы стали искать и приглашать этот проект поддержать сначала Комитет по здравоохранению Мингорисполкома. И вместе с ним мы собрали всю информацию, связанную с медицинскими учреждениями, с видами помощи, которые они оказывают. Социальные учреждения, привлекли учреждения, которые тоже выразили заинтересованность, чтобы попасть на эту карту и оказывать бесплатную помощь. Частные лица, которые готовы консультировать, тоже были бесплатно привлечены.

Адвокаты, например, присылали запросы и говорили: мы будем консультировать бесплатно эту категорию. Место своё нашли такие услуги, как саморазвитие: когда пойти бесплатно в театр, кино, когда можно посетить музеи. Мы уже искали всё, что возможно: хорошо развивать лёгкие беременным женщинам, чтобы помочь легче перенести роды – где она может петь в хоре бесплатно.

Не так давно на карте появилась «горячая кнопка». Что это такое?



Ирина Шмак:

«Горячая кнопка» появилась во второй части проекта, после того, как мы создали карту и посмотрели, как она работает. Мы пришли к выводу, что её надо упростить – сделать её более доступной, понятной. Когда появилась эта карта, у нас сразу появились отзывы и запросы о том, что есть определённые повторяющиеся кризисные ситуации. Например: «Я беременна! Что делать?», «Я несовершеннолетняя и беременна» или «Меня мама выгнала из дома, потому что я беременна». Или насилие в семье происходит какое-то. Или необязательно насилие со стороны семьи, а о стороны окружающих, соседей. Или она подверглась нападению на улице, например. И тогда это будет первой точкой доступа для неё. «Горячая кнопка» помогает определить ситуацию и куда дальше обращаться, чтобы получить помощь прямо сейчас.

Все ли женщины Беларуси могут обратиться за помощью на сервис? Ирина Дудка,

Столичные жительницы могут обращаться все. Ещё – город Могилев и Могилёвская область. Но мы надеемся, что остальные тоже подключаются? Ирина Шмак:

Мы на это очень надеемся! Сейчас у всех на устах вопрос о том, что медики предлагают стимулировать женщин на рождение первого ребёнка до 26 лет. По статистике, в Беларуси женщина рожает примерно в 27 лет. Второго – ближе к 30. Может, стоит рожать ребёнка, когда уже есть осознанность, крепкое плечо мужа, финансовая стабильность, социальный статус?