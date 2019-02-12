От адвоката до хора: как работает интерактивная карта бесплатных услуг для беременных
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – автор и куратор проекта «Ты не одна», руководитель социального центра «Счастливый малыш» – Ирина Шмак, а также заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома – Ирина Дудка.
«Ты не одна». Именно так называется белорусский социальный проект для будущих мам. А на днях в его рамках была представлена обновлённая интерактивная карта бесплатных услуг для беременных женщин и их партнёров, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Как возникла идея создать проект?
Ирина Дудка, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Наш проект очень уникальный, актуальный. И интересен ещё тем, что является примером межведомственного сотрудничества государственных органов, учреждений социальной сферы и, самое главное, наверное, – инициативы общественных объединений.
Что представляет собой интерактивная карта бесплатных услуг для беременных женщин?
Ирина Шмак, автор и куратор проекта «Ты не одна», руководитель социального центра «Счастливый малыш»:
На самом деле, это уникальная вещь. Это интерактивная карта, на которую можно попасть по QR-коду. QR-код находится на буклетах, на плакатах, которые находятся в медицинских учреждениях, в учреждениях социальной сферы, общественных организациях. Любая беременная либо её муж, если нужна психологическая помощь – весь Минск с бесплатной психологической, социальной, медицинской помощью. Это такая уникальная карта, которая для Минска и для всей Беларуси, и многих наших стран-соседок, это было ноу-хау, такой больше нигде нет. Уже после нас повторили эту задумку в России и Украине.
Теперь вся молодёжь находится в электронных гаджетах. По QR-коду они быстро попадают на эту карту, находят всё, что им необходимо, чтобы не остаться одним в ситуации кризиса.
Беременная может узнать о проекте от врача, может сама прочитать в объявлениях на доске в учреждениях, где висят наши плакаты с QR-кодом.
Есть ли уже люди, которые начали пользоваться услугами этой карты?
Ирина Шмак:
Запускался проект весной 2012 года. Начинали мы, исследуя, какие услуги, какая помощь необходима женщинам. Мы стали искать и приглашать этот проект поддержать сначала Комитет по здравоохранению Мингорисполкома. И вместе с ним мы собрали всю информацию, связанную с медицинскими учреждениями, с видами помощи, которые они оказывают. Социальные учреждения, привлекли учреждения, которые тоже выразили заинтересованность, чтобы попасть на эту карту и оказывать бесплатную помощь. Частные лица, которые готовы консультировать, тоже были бесплатно привлечены.
Адвокаты, например, присылали запросы и говорили: мы будем консультировать бесплатно эту категорию. Место своё нашли такие услуги, как саморазвитие: когда пойти бесплатно в театр, кино, когда можно посетить музеи. Мы уже искали всё, что возможно: хорошо развивать лёгкие беременным женщинам, чтобы помочь легче перенести роды – где она может петь в хоре бесплатно.
Не так давно на карте появилась «горячая кнопка». Что это такое?
Ирина Шмак:
«Горячая кнопка» появилась во второй части проекта, после того, как мы создали карту и посмотрели, как она работает. Мы пришли к выводу, что её надо упростить – сделать её более доступной, понятной. Когда появилась эта карта, у нас сразу появились отзывы и запросы о том, что есть определённые повторяющиеся кризисные ситуации. Например: «Я беременна! Что делать?», «Я несовершеннолетняя и беременна» или «Меня мама выгнала из дома, потому что я беременна». Или насилие в семье происходит какое-то.
Или необязательно насилие со стороны семьи, а о стороны окружающих, соседей. Или она подверглась нападению на улице, например. И тогда это будет первой точкой доступа для неё. «Горячая кнопка» помогает определить ситуацию и куда дальше обращаться, чтобы получить помощь прямо сейчас.
Все ли женщины Беларуси могут обратиться за помощью на сервис?
Ирина Дудка,
Столичные жительницы могут обращаться все. Ещё – город Могилев и Могилёвская область.
Но мы надеемся, что остальные тоже подключаются?
Ирина Шмак:
Мы на это очень надеемся!
Сейчас у всех на устах вопрос о том, что медики предлагают стимулировать женщин на рождение первого ребёнка до 26 лет. По статистике, в Беларуси женщина рожает примерно в 27 лет. Второго – ближе к 30. Может, стоит рожать ребёнка, когда уже есть осознанность, крепкое плечо мужа, финансовая стабильность, социальный статус?
Ирина Дудка:
Конечно, стоит. С каждым годом женщины рожают позже детей. «Отложенные дети» – такой термин есть. Если в 21 год родится первый, то второй, третий появятся быстрее. Мы знаем и примеры студенческих браков.
Ещё одна часть проекта – это кабинеты с пронзительным названием «За жизнь». Расскажите об их предназначении.
Ирина Шмак:
Минск – это город, где много молодёжи. И эта молодёжь также имеет проблемы разного рода. В том числе, такой вопрос встает при беременности нежданной: что делать? Для таких ситуаций теперь есть кабинеты. Они находятся в медицинских учреждениях при женских консультациях. Сначала их было три, сегодня их уже 6. И эти кабинеты как раз ориентировались на предабортное консультирование. В процессе работы нашего проекта мы поняли, что этого недостаточно.
И поэтому в процессе проекта возникла такая идея, чтобы в кабинетах «За жизнь» консультировали не только медики, врачи, не только медицинские психологи, но также и специалисты социальной сферы.
Ирина Дудка:
В Минске практически 70% семей, которые воспитывают несовершеннолетних детей – это однодетные семьи. Поэтому задача – стимулировать рождение второго. Поэтому совместный проект, где в кабинете «За жизнь» будут консультировать и сотрудник учреждения здравоохранения, и социальный работник, это принесёт свои плоды.