Прямой эфир

«Она нам как бы поставила зеркало»: чем удивила книга белорусской писательницы «Живая вода Словакии»

12 февраля 2019 11:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Своеобразным мостом между двумя странами стала книга-путеводитель «Живая вода Словакии», рассказали в программе  «Минск и минчане». Презентация состоялась накануне 26-ой Минской международной книжной ярмарки-выставки в Посольстве Словакии.

«Она нам как бы поставила зеркало»: чем удивила книга белорусской писательницы «Живая вода Словакии»-1

Ирена Горожанкина, автор книги «Живая вода Словакии»:
Когда я первый раз побывала в Словакии, наверное, книга тогда и родилась. Эта книга о культуре, традициях, достопримечательностях, о народе Словакии. У меня есть такая задумка – написать «Магию словацких гор», а в горах есть ещё пещеры. Это тоже очень интересно.

Словакия – огромный источник минеральной и лечебной воды. Уникальная природа, богатая история, удивительная архитектура. Кроме того, в истории белорусов и словаков существуют бесспорные параллели, о которых тоже упоминается в книге. Пролистав всего несколько страниц, сразу же хочется взять билет и увидеть Словакию не на фото, а вживую.

«Она нам как бы поставила зеркало»: чем удивила книга белорусской писательницы «Живая вода Словакии»-4

Йозеф Мигаш, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Республике Беларусь:
Я хочу оценить Ирэну – автора этой книги – что она нам как бы поставила зеркало: у тебя же жемчужина того, что надо знать, охранять, пропагандировать. Жизнь начинается всегда здоровьем, а Словакия «живой» водой знаменита. И она в этом отношении – жемчужина, вообще, в мировом развитии.

«Она нам как бы поставила зеркало»: чем удивила книга белорусской писательницы «Живая вода Словакии»-7

# Книги # общество # Ирена Горожанкина # Йозеф Мигаш

Другие новости рубрики

Все новости
«Чтобы выдать жалобную книгу, нужна особая причина»: вместо обещанной скидки в кафе парню нахамили
12 февраля 2019 10:57

«Чтобы выдать жалобную книгу, нужна особая причина»: вместо обещанной скидки в кафе парню нахамили

Президент Беларуси о трагедии в Столбцах: Виноваты все. У нас в школах полный бардак
12 февраля 2019 10:54

Президент Беларуси о трагедии в Столбцах: Виноваты все. У нас в школах полный бардак

«Когда солнце засветит – это какой запах будет!» Почему коммунальщики забыли про уборку мусора возле дома на Нестерова?
12 февраля 2019 10:54

«Когда солнце засветит – это какой запах будет!» Почему коммунальщики забыли про уборку мусора возле дома на Нестерова?