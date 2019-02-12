«Она нам как бы поставила зеркало»: чем удивила книга белорусской писательницы «Живая вода Словакии»

Ирена Горожанкина, автор книги «Живая вода Словакии»:

Когда я первый раз побывала в Словакии, наверное, книга тогда и родилась. Эта книга о культуре, традициях, достопримечательностях, о народе Словакии. У меня есть такая задумка – написать «Магию словацких гор», а в горах есть ещё пещеры. Это тоже очень интересно.

Словакия – огромный источник минеральной и лечебной воды. Уникальная природа, богатая история, удивительная архитектура. Кроме того, в истории белорусов и словаков существуют бесспорные параллели, о которых тоже упоминается в книге. Пролистав всего несколько страниц, сразу же хочется взять билет и увидеть Словакию не на фото, а вживую.