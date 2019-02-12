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Александр Лукашенко: В два предвыборных года предстоит показать людям умение решать проблемы

12 февраля 2019 11:29
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Новости Беларуси. Президент Беларуси принял ряд кадровых решений 12 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко: В два предвыборных года предстоит показать людям умение решать проблемы-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Два года – года предвыборных, поэтому надо показать людям, что мы умеем решать проблемы. Мы будем сдавать экзамен в нынешнем и в следующем году. Об этом я также всегда говорю накануне таких событий. И не надо бояться, что мы действительно будем сдавать экзамен. К этому серьезно будем готовиться. И показывать людям свою состоятельность управлять государством. Это первое.

Александр Лукашенко: В два предвыборных года предстоит показать людям умение решать проблемы-4

Всем вам придется заниматься вопросами экономики. Вы люди грамотные, наверное, читаете все: от бумажных носителей до электронных, новости, аналитику. И видите, что нас пугают разными угрозами. Но главное не угроза, а главная фундаментальная проблема – это экономика. Будет хорошо в экономике – будет хорошо у людей дома, прежде всего в семьях. Поэтому вопрос номер один для вас всех экономика – от Президента до председателя сельского совета. Который, кстати, находится в вашем подчинении. Экономика и еще раз экономика.   

Второе – социальная сфера. Очень многое сделано для нормальной жизни людей. Нужно продолжить в этом направлении, начиная от агрогородков и заканчивая городом-героем Минском. Всем задачи поставлены Президентом, рассказано, где, что строить и как благоустраивать улицы, где посадить какое дерево и т.д.. Надо это продолжить.  

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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