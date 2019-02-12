В Беларуси усовершенствуют законодательство в области защиты детей

Новости Беларуси. Парламентарии Беларуси готовят ряд инициатив, которые оградят детей от дурного влияния интернета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь в первую очередь идёт о безопасности несовершеннолетних в социальных сетях. Так, по наблюдению учёных 80% детей сегодня регулярно пользуются мобильным интернетом и ещё больше – стационарным.

В соцсетях нередко появляется негативная информация, поэтому проблему будут решать комплексно. Чтоб оградить детей от беды и не навредить развитию ребёнка в век высоких технологий.