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В Беларуси усовершенствуют законодательство в области защиты детей

12 февраля 2019 12:18
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Новости Беларуси. Парламентарии Беларуси готовят ряд инициатив, которые оградят детей от дурного влияния интернета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси усовершенствуют законодательство в области защиты детей-1

Речь в первую очередь идёт о безопасности несовершеннолетних в социальных сетях. Так, по наблюдению учёных 80% детей сегодня регулярно пользуются мобильным интернетом и ещё больше – стационарным.

В соцсетях нередко появляется негативная информация, поэтому проблему будут решать комплексно. Чтоб оградить детей от беды и не навредить развитию ребёнка в век высоких технологий.

В Беларуси усовершенствуют законодательство в области защиты детей-4

Валентина Ражанец, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Законодательное обеспечение защиты детей от информации, способной нанести вред их развитию здоровью, можно расценивать как составляющую информационной безопасности государства в целом: и в СМИ, и в интернете, и в уголовный кодекс вносились изменения. Там целый ряд документов этими правками затронут.

В Беларуси усовершенствуют законодательство в области защиты детей-7

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Мы згодна з гэтым законам унеслі некаторыя карэктывы ў заканадаўчую практыку. Я лічу, што зараз вельмі важна, асабліва першыя гады, адсочваць, як у рэчаіснасці будзе адбывацца дзейнасць гэтага закона.

В Беларуси усовершенствуют законодательство в области защиты детей-10

Рашед Мустафа Сарвар, глава представительства ЮНИСЕФ в Беларуси:
Нам нужно поговорить о кибербезопасности. Доступ к информации – основное право детей. И, конечно, доступ к правильной информации и к безопасной – это очень важно.

В Беларуси усовершенствуют законодательство в области защиты детей-13

Напомним, закон, касающийся вопросов защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию принят несколько лет назад. И из-за новых вызовов современного мира его намерены скорректировать. Поправок требуют законы «О правах ребёнка» и «О средствах массовой информации».

# Правила безопасности # общество # Валентина Ражанец # Александр Карлюкевич # Рашед Мустафа Сарвар # Фотофакт

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