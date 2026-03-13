«От 30 до 50% населения имеют проблемы со сном» – о причинах поговорили с сомнологом
13 марта Всемирный день сна и, соответственно, сомнологов. Эта тема касается всех без исключения. Мы все спим время от времени. Как это делать правильно, рассказал наш гость.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алексей Малков, врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Если коснуться каких-то статистических данных, у кого чаще всего проблемы со сном?
Алексей Малков, врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук:
Наверное, какой-то общей статистики нет. В Республики Беларусь считается, как и во всем мире, от 30 до 50 % населения имеют проблемы со сном. Это любые люди абсолютно – молодые, пожилые, активные и постоянно отдыхающие. У каждого есть своя проблема, своя причина. Очень много на данный момент именно органических нарушений сна, бессонницы. Есть психосоматика. Смысл в том, что проблемы сна, именно бессонницы можно поделить на две. Нарушения засыпания – это пресомнические нарушения. Когда человек не может уснуть, но если уже уснул, спит хорошо. Интрасомнические – уснул хорошо, а ночью просыпается один, два, десять раз. В зависимости от этого уже градация причин. Также есть другие нарушения: ночные снохождения, парасомнии, синдром апноэ – это когда человек задыхается во сне. Все это в рамках нашей специальности.
Ольга Бурлакова:
Есть такие люди, которым достаточно мало часов сна?
Алексей Малков:
Норма сна на данный момент от 6,5 до 8,5 часов. Мы очень просим людей вкладываться в эту границу. Потому что потом со временем накапливается усталость. Накапливаются какие-то когнитивные нарушения – снижение концентрации внимания, памяти. Все это приходит с возрастом. Наверное, основная проблема на данный момент во всем населении – это думскроллинг, листание сети Facebook, Instagram перед сном. Что происходит с нашим мозгом? То есть мы очень много накапливаем информации за день, учимся чему-то, узнаем что-то новое. Положительные эмоции, которые на нас влияют. Потом мы все это стираем листанием. Каждый листок – это маркер, который откладывается в мозге, запоминает последнее. Потом чаще всего сновидения какие-то, чувство возбуждения ночью, нарушения сна.
Подробности в видео.