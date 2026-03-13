«От 30 до 50% населения имеют проблемы со сном» – о причинах поговорили с сомнологом

13 марта Всемирный день сна и, соответственно, сомнологов. Эта тема касается всех без исключения. Мы все спим время от времени. Как это делать правильно, рассказал наш гость. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Алексей Малков, врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук. Ольга Бурлакова, ведущая:

Если коснуться каких-то статистических данных, у кого чаще всего проблемы со сном?

Алексей Малков, врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук:

Наверное, какой-то общей статистики нет. В Республики Беларусь считается, как и во всем мире, от 30 до 50 % населения имеют проблемы со сном. Это любые люди абсолютно – молодые, пожилые, активные и постоянно отдыхающие. У каждого есть своя проблема, своя причина. Очень много на данный момент именно органических нарушений сна, бессонницы. Есть психосоматика. Смысл в том, что проблемы сна, именно бессонницы можно поделить на две. Нарушения засыпания – это пресомнические нарушения. Когда человек не может уснуть, но если уже уснул, спит хорошо. Интрасомнические – уснул хорошо, а ночью просыпается один, два, десять раз. В зависимости от этого уже градация причин. Также есть другие нарушения: ночные снохождения, парасомнии, синдром апноэ – это когда человек задыхается во сне. Все это в рамках нашей специальности. Ольга Бурлакова:

Есть такие люди, которым достаточно мало часов сна?