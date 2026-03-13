Ночные учения МЧС прошли на станции метро «Аэродромная» в Минске 

Минувшей ночью на станции столичного метрополитена «Аэродромная» прошли совместные тактико-специальные учения Министерства по чрезвычайным ситуациям и Минского метрополитена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цель тренировки – отработать действия экстренных служб и персонала метро в условиях условной чрезвычайной ситуации на подземной станции. На место оперативно прибыли пожарные и аварийно-спасательные расчеты – была задействована специализированная техника, а также дежурные службы метрополитена. Участники учений отработали алгоритмы взаимодействия, эвакуации пассажиров и ликвидации последствий условного происшествия в ограниченном подземном пространстве – с учетом специфики станции и потенциальных рисков.

Игорь Ходанович, начальник Главного управления ГСЧС и ГО МЧС Беларуси: МЧС ежегодного во взаимодействии с заинтересованными отрабатывает мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций и укрытия на одной из линий Минского метрополитена. Сегодня мы отрабатываем на новой ветке. На ней будут проверены системы жизнеобеспечения, демонстрация медицинского пункта, также будут проверены системы контроля параметров воздуха. Укрывать будут работники метрополитена, в том числе и наши подразделения по чрезвычайным ситуациям. На втором этапе будет отработка практических действий по ликвидации условного пожара в результате неисправности электропроводки на подвижном электросоставе.

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:

Данное учение проводится на самых разных станциях. Мы как бы взаимодействуем для того, чтобы добиться результатов. Вызывается подразделение МЧС, которое прибывает очень быстро, и начинается наше взаимодействие более плотное для того, чтобы организовать процесс.

Организаторы особо подчеркивают, что проведение подобных учений не влияет на работу метрополитена. В этот раз станция «Аэродромная» функционировала в штатном режиме, график движения поездов остался неизменным. Регулярные тренировки такого рода критически важны – они повышают готовность служб к нештатным ситуациям и напрямую способствуют обеспечению безопасности тысяч пассажиров, ежедневно пользующихся подземкой.