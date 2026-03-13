Лукашенко поздравил народную артистку России Ирину Алферову с днем рождения

Она сыграла более 60 ролей в кино, еще около сотни – в театре. Ее Констатацию в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» полюбили зрители. Сегодня, 13 марта, народной артистке России Ирине Алферовой исполняется 75 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В разные годы Алферова снялась в фильмах «Осенние колокола», «ТАСС уполномочен заявить», «Василий Буслаев», «Любовные истории», «Ночные забавы». В каждом образе актриса создает тип русской женщины, обладающей непоколебимой волей. Значительное место в творческой биографии Ирины Алферовой занимает театр. В 1976 году она была приглашена в Театр имени Ленинского комсомола. Народная артистка России участвовала в ряде известных постановок, среди которых «Юнона и Авось», «Тиль». Образы, воплощенные Ириной Алферовой, по-прежнему воспринимаются зрителями как яркие примеры актерского мастерства. С днем рождения народную артистку России поздравил Александр Лукашенко.