Сделать закон понятным и доступным для каждого. В преддверии Дня Конституции в Минске прошел единый день юридического консультирования – часть социального проекта «Право знать», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За один вечер бесплатную юридическую помощь получили полтысячи человек, заранее подавшие заявки. Большинство вопросов касалось трудовых споров, жилищных проблем и нюансов социального обеспечения.

Елена Клюшенкова:

К адвокату, на самом деле, попасть непросто. Во-первых, это накладно финансово, скажем так. И плюс время тоже подобрать довольно-таки сложно, потому что не пробиться к адвокату. А так, во-первых, это бесплатно, что очень удобно. Пришла я сюда по вопросу наследства после смерти родителей. Да, консультацию получила. На свой вопрос ответ я получила. Вполне довольна.