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В преддверии Дня Конституции в Минске прошел единый день юридического консультирования

13 марта 2026 07:38
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Сделать закон понятным и доступным для каждого. В преддверии Дня Конституции в Минске прошел единый день юридического консультирования – часть социального проекта «Право знать», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За один вечер бесплатную юридическую помощь получили полтысячи человек, заранее подавшие заявки. Большинство вопросов касалось трудовых споров, жилищных проблем и нюансов социального обеспечения.

В преддверии Дня Конституции в Минске прошел единый день юридического консультирования-2

Елена Клюшенкова:
К адвокату, на самом деле, попасть непросто. Во-первых, это накладно финансово, скажем так. И плюс время тоже подобрать довольно-таки сложно, потому что не пробиться к адвокату. А так, во-первых, это бесплатно, что очень удобно. Пришла я сюда по вопросу наследства после смерти родителей. Да, консультацию получила. На свой вопрос ответ я получила. Вполне довольна.

В преддверии Дня Конституции в Минске прошел единый день юридического консультирования-4

Николай Зарубицкий, председатель РОО «Патриоты Беларуси»:
У нас соглашение подписано с коллегией адвокатов Республики Беларусь. И нам хотелось сделать какую-то помощь именно нашему населению бесплатно. Люди могут, у которых нет средств, прийти и получить ту консультацию, которую они хотят.

Главная задача проекта – дать гражданам инструмент для защиты своих интересов. За время его реализации свои правовые вопросы смогли решить более двух тысяч человек.

# Николай Зарубицкий

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