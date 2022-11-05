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В Москве +2°C, в Мадриде +21°C. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 ноября

05 ноября 2022 16:07
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В столице любви синоптики обещают пасмурную погоду. Столбик термометра в Париже покажет +16 °C. В Вене температура воздуха поднимется до +16 °C. В Риме +19 °C, солнечно. В Мадриде воздух прогреется до +21 °C, также без осадков, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Москве +2°C, в Мадриде +21°C. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 ноября-1

В столице Болгарии +13 °C, солнечно. В Анкаре +13 °C, также без дождя. В Афинах +20 °C, ясно.

В Москве +2°C, в Мадриде +21°C. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 ноября-4

Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +10 °C, будет солнечно. В Вильнюсе +9 °C, с дождем. В Варшаве столбики термометров покажут +11 °C.

В Москве +2°C, в Мадриде +21°C. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 ноября-7

В Киеве синоптики обещают +9 °C, с дождем. В Москве столбики термометров покажут +2 °C, также пройдет дождь.

От -3 до +12°C, будет дождливо. Прогноз погоды в Беларуси на вторую неделю ноября.

# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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