В Москве +2°C, в Мадриде +21°C. Погода в Европе на неделю с 7 по 13 ноября

В столице любви синоптики обещают пасмурную погоду. Столбик термометра в Париже покажет +16 °C. В Вене температура воздуха поднимется до +16 °C. В Риме +19 °C, солнечно. В Мадриде воздух прогреется до +21 °C, также без осадков, рассказали в программе «Плюс-минус».

В столице Болгарии +13 °C, солнечно. В Анкаре +13 °C, также без дождя. В Афинах +20 °C, ясно.

Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +10 °C, будет солнечно. В Вильнюсе +9 °C, с дождем. В Варшаве столбики термометров покажут +11 °C.