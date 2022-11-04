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Могилёв стал первым областным центром, где заработал цифровой навигатор по городским услугам и сервисам

04 ноября 2022 07:03
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Новости Беларуси. Записаться на прием к руководителю, вызвать коммунальные службы или забронировать столик в ресторане. Могилев стал первым областным центром, где заработал цифровой навигатор по городским услугам и сервисам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Могилёв стал первым областным центром, где заработал цифровой навигатор по городским услугам и сервисам-1

Специальное приложение «Мой город» поможет наладить взаимосвязь могилевчан с городской системой. Речь о самых разных сферах: от медицины и образования до покупок и развлечений. Сейчас идет активное наполнение вкладок.

Могилёв стал первым областным центром, где заработал цифровой навигатор по городским услугам и сервисам-4

Свои адресные страницы уже заполнили около полутысячи предприятий и организаций Могилева.

Могилёв стал первым областным центром, где заработал цифровой навигатор по городским услугам и сервисам-7

Александр Студнев, председатель Могилевского горисполкома:
Мы расширяем сегодня круги возможностей и общения среди тех же руководителей, раскрываем сегодня потенциал города Могилева, ну и, конечно, делаем более привлекательным город Могилев для тех жителей, которые приезжают к нам впервые.

Могилёв стал первым областным центром, где заработал цифровой навигатор по городским услугам и сервисам-10

Юрий Петрученя, генеральный директор РУП «Белтелеком»:
Задачи человека как раз и решает приложение «Мой город».

Могилёв стал первым областным центром, где заработал цифровой навигатор по городским услугам и сервисам-13

Подобное приложение уже успешно работает в 12 городах страны. Например, в Бобруйске его скачали более 2 000 раз.

# It-технологии # общество # Александр Студнев # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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