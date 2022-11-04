Могилёв стал первым областным центром, где заработал цифровой навигатор по городским услугам и сервисам
Новости Беларуси. Записаться на прием к руководителю, вызвать коммунальные службы или забронировать столик в ресторане. Могилев стал первым областным центром, где заработал цифровой навигатор по городским услугам и сервисам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специальное приложение «Мой город» поможет наладить взаимосвязь могилевчан с городской системой. Речь о самых разных сферах: от медицины и образования до покупок и развлечений. Сейчас идет активное наполнение вкладок.
Свои адресные страницы уже заполнили около полутысячи предприятий и организаций Могилева.
Александр Студнев, председатель Могилевского горисполкома:
Мы расширяем сегодня круги возможностей и общения среди тех же руководителей, раскрываем сегодня потенциал города Могилева, ну и, конечно, делаем более привлекательным город Могилев для тех жителей, которые приезжают к нам впервые.
Юрий Петрученя, генеральный директор РУП «Белтелеком»:
Задачи человека как раз и решает приложение «Мой город».
Подобное приложение уже успешно работает в 12 городах страны. Например, в Бобруйске его скачали более 2 000 раз.