«Может храниться несколько лет». Почему святая вода не портится?

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу: Считается, что после освящения крещенская вода приобретает какие-то особые свойства – например, может храниться несколько лет и не портиться. Это правда так или не стоит хранить воду в течение года в пластиковых бутылках?

19 января православные верующие отмечают Крещение Господне (Богоявление). Это древнейший христианский праздник, который связан с крещением Иисуса Христа в Иордане. Об истории и традициях этого праздника поговорили в ток-шоу «Точки над i» .

Виталий Малишевский, настоятель прихода храма святой великомученицы Анастасии Узорешительницы в г. Минске:

Значит, вода освящена Господом, Духом Святым. Но человек – это тот, кто должен принять эту воду. Для того, чтобы принять, нужно обращаться к Богу – Творцу этой святыни. Все зависит от степени веры человека, насколько она будет ему помогать. То же касается, сохранится она нетленной или нет – это зависит от веры, благоговения человека. Если она набрана пускай даже в пластиковую посуду, но человек с благоговением ее хранит, она сохранится. Если он стерильную посуду какую-то выбрал, набрал ее, но не молится, забыл про нее, она может испортится. Это будет знак того, что благодать потеряна.

Алеся Лакина:

То есть зависит от человека даже?

Виталий Малишевский:

Это зависит конкретно только от человека.