Дмитрий Пантус о ВПК: все силы направляем на новые продукты, которые необходимы Вооружённым Силам

Один из ключевых элементов в обеспечении национальной безопасности нашей страны – военно-промышленный комплекс. Он стал самой высокотехнологичной и наукоемкой сферой экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За два десятилетия в оружейной отрасли появилось около 300 образцов новой и модернизированной отечественной техники.

Среди главных достижений – запуск первого спутника связи и реактивной системы «Полонез». Сегодня эта разработка считается одним из лучших мировых образцов в этом классе. Задачи на 2024 год – дальнейшее освоение космоса, налаживание производства беспилотных летательных аппаратов, вступление в клуб мировых авиастроительных держав.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси:

Все свои силы направляем на то, чтобы создавать новые продукты, которые сегодня остро необходимы Вооруженным Силам Республики Беларусь и другим воинским формированиям. В целом предприятия оборонки работают сегодня стабильно. Мы знаем, чем мы занимаемся, мы знаем, для чего мы это делаем. Конечно же, для становления нашей родной, любимой Республики Беларусь.

Белорусская оружейная продукция востребована и далеко за пределами страны. За прошедшие годы Госкомвоенпромом установлены деловые контакты с более чем 120 странами.