«Осуществляется по закону». Как распределяется наследство, если нет завещания?

Народная мудрость гласит: не говори, что знаешь человека до тех пор, пока не делил с ним наследство. Раздел имущества – и впрямь извечная тема, некогда родные, близкие друг другу люди могут стать в процессе этих дел заклятыми врагами. О том, как оставить квартиру родственнику и не оказаться на улице, кому отойдет наследство, если завещание отсутствует, что такое договор ренты, и всегда ли он гарантирует безбедную старость, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Елена Курленя, нотариус Минского городского нотариального округа:

Если завещание не составлено, то наследование осуществляется по закону. Призываются наследники первой очереди. Если они отсутствуют, призываются наследники второй очереди и так далее.

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:

Если эти наследники просто отсутствуют в конкретном месте и, может быть, не знают о том, что случилась беда?

Елена Курленя:

Скажем так, незнание закона не освобождает от ответственности. У нас законодательством предусмотрено шесть месяцев для принятия наследства. Поэтому все наследники неважно по завещанию либо закону должны в этот период в течение шести месяцев, обратиться к нотариусу и подать заявление о принятии наследства либо заявление о выдачи свидетельства о праве на наследство. Конечно, бывают такие случаи: по уважительной причине наследник пропустил срок. На самом деле не знал, живет далеко за границей или еще какие-то уважительные причины, тогда в судебном порядке можно восстановить этот шестимесячный срок. Тогда уже суд признает данного наследника принявшим наследство или пропустившим по уважительной причине этот срок.

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