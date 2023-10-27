Нет привязки к месту нахождения имущества. Куда обращаться, чтобы составить завещание?

Народная мудрость гласит: не говори, что знаешь человека до тех пор, пока не делил с ним наследство. Раздел имущества – и впрямь извечная тема, некогда родные, близкие друг другу люди могут стать в процессе этих дел заклятыми врагами. О том, как оставить квартиру родственнику и не оказаться на улице, кому отойдет наследство, если завещание отсутствует, что такое договор ренты, и всегда ли он гарантирует безбедную старость, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу:
По пунктикам попробуем разобраться, какой же путь должен пройти человек для того, чтобы составить, допустим, завещание или договор дарения? Какие документы он должен иметь для того, чтобы предъявить их нотариусу?
Елена Курленя, нотариус Минского городского нотариального округа:
Давайте начнем с завещания. Завещание – это односторонняя сделка. То есть для того, чтобы написать завещание, нужен один завещатель. Завещание составляется в простой письменной форме и удостоверяется нотариально. Следовательно, гражданину, если он захочет составить завещание, нужно обратиться к нотариусу. Обращаться можно к любому абсолютно нотариусу в Республике Беларусь, здесь нет привязки ни к месту жительства завещателя, ни к месту нахождения имущества, которое пишется в завещании. То есть абсолютно к любому нотариусу. С собой завещателю нужно иметь только документ, удостоверяющий личность.
Сергей Парчевский:
Право собственности?
Елена Курленя:
Нет, только документ, удостоверяющий личность – это паспорт. Документы, подтверждающие принадлежность имущества, которое пишется в завещании, не нужны. Потому что завещать можно ведь имущество, которое тебе поступит в собственность в будущем. Нотариус, когда удостоверяет завещание, не проверяет принадлежность этого имущества на момент удостоверения завещания. Это проверяется – принадлежность имущества уже при открытии наследства принадлежность наследодателю.
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