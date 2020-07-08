Остановки нового образца и бесконтактная оплата проезда. Что ещё нового появилось в белорусском транспорте

Транспортная система Беларуси: свыше 100 тысяч километров автомобильных дорог и 5,5 тысяч железнодорожных путей общего пользования. 1.700 километров внутренних водных путей и почти одна тысяча километров трамвайных и троллейбусных линий. 50 километров метрополитена.

За два последних десятилетия страна изменилась до неузнаваемости. На смену устаревшему транспорту пришли современные, удобные и технологичные модели. Появилась единая билетная и тарифная система. Введена бесконтактная оплата проезда, появилась возможность пополнить счет через мобильное приложение. В результате, на треть сократились очереди в кассы метро.

Андрей Дроб, официальный представитель Минского метрополитена:

Ежегодно Минский метрополитен перевозит около трехсот миллионов человек. Если брать каждый день, то это порядка 800 тысяч пассажиров, которые пользуются столичной подземкой.

Первых посетителей подземка встретила 36 лет назад. За эти годы Минский метрополитен перевез почти 8 миллиардов пассажиров, а это больше, чем население нашей планеты. Минск стал третьим городом в мире после Лондона и Ванкувера, где одномоментно на всех станциях рельсового транспорта была введена бесконтактная оплата проезда. Андрей Дроб:

Лица с ограниченными возможностями могут заказать свою поездку у нас на сайте метрополитена: metropoliten.by. Его встречают инспекторы службы безопасности и сопровождают, начиная от пешеходного перехода, заканчивая уже самим составом.

Каждые сутки по Белорусской железной дороге курсирует более 1.000 пассажирских поездов. Железнодорожные артерии охватывают 2.100 населенных пунктов. Александр Захаревич, начальник пассажирской службы Управления Белорусской железной дороги:

Перевозка пассажиров городскими линиями проводится по трем маршрутам. Между Минском и станциями, расположенными в городах-спутниках: Беларусь, Смолевичи и Руденск. Ежесуточно мы с этих станций отправляем 70 поездов и перевозим более 8.000 пассажиров.

В парке поездов за прошлый год появилось 3 дизель-поезда, более двух тысяч грузовых и 30 пассажирских вагонов. Сергей Калютчик, начальник службы технической политики и инвестиций Управления Белорусской железной дороги:

Мы по праву гордимся развитием проектов по электрификации, которые у нас начаты с 2011 года, успешно развиваются и являются не просто работой, решающей какую-то одну локальную задачу, а по большому счету локомотивом, позволяющим нам, железной дороге, реализовать проекты инвестиционного развития.

Наземный транспорт также развивается рекордными темпами. Если поставить в ряд всех людей, перевезенных только за 2019 год, эта цепочка сможет опоясать землю по экватору более семи раз. За последние десять лет на дорогах столицы появилось несколько тысяч новых автобусов, троллейбусов и трамваев. В стране активно развивается электротранспорт, что сокращает экологическую нагрузку на город. Его доля от общего количества на сегодняшний день составляет 39%. Уже к 2030 году планируется увеличить число в полтора раза. Елена Громыко, официальный представитель «Минсктранса»:

С 2014 года предприятием предусмотрено приобретение автобусов с двигателем экологического класса не ниже Евро-5. На сегодняшний день эксплуатируется 17 автобусов класса Евро-6. В наличии у предприятия 70 троллейбусов с увеличенным автономным ходом.

На улицах города появились остановки нового образца. Выделенные полосы организованы на трех проспектах: Независимости, Победителей и Дзержинского.

Елена Громыко:

Около 87% от общего количества общественного транспорта – низкопольные. 53% оснащены механическими пандусами. Государственная поддержка позволила навести порядок и создать единый стандарт столичного такси. Каждый минчанин в любой момент может и сам сесть за руль городского транспорта. Такую возможность дает система краткосрочной аренды автомобилей.

С каждым годом становится более комфортной и велосипедная среда: приспускаются бордюры, строятся километры велотрасс. Через Беларусь идет европейский веломаршрут «Евровело».

Несколько тысяч камер полностью покрывают территорию города. Эта система просчитывает и прогнозирует обстановку на дорогах и оперативно информирует водителей о дорожной ситуации. По состоянию на 1 января 2019 года плотность дорожной сети общего пользования составляет 418 км на одну тысячу километров квадратных и является одной из самых высоких среди стран-участниц СНГ.

Сергей Леончик, начальник управления развития автомобильных дорог главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

За последние несколько лет реализовали достаточно много крупных объектов. В частности, была построена вторая кольцевая автомобильная дорога. Также в рамках программы начали реконструкцию мостовых сооружений на республиканских автомобильных дорогах. Как раз в это время идет подготовка к реализации проекта по реконструкции 12 сооружений.

В текущем году планируется реализовать самый масштабный проект – реконструкция трассы М-7/Е28 Минск – Ошмяны – граница Литовской Республики. Продолжатся работы на трассе М3 Минск – Витебск. В 2020 году планируется закончить реконструкцию участка автомобильной дороги Слобода – Новосады от Кургана Славы до Смолевичей.

Модернизация дорог влечет за собой развитие придорожной инфраструктуры. Только за прошлый год на республиканских автомобильных дорогах введено в эксплуатацию 19 автозаправочных станций, 15 пунктов общественного питания, 2 гостиницы и масса других объектов. Сергей Леончик:

Мы готовим генеральную схему развития придорожного сервиса до 25-го года. Она полностью будет коррелировать с программой «Дороги Беларуси».

Прошлым летом настоящим праздником для всех стали II Европейские игры. Особую роль в этом сыграл транспортный комплекс столицы. Развоз зрителей со стадионов занимал чуть больше получаса, что стало рекордом транспортного обслуживания массовых мероприятий.