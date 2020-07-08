«Предполагали 4 года, а получилось практически за полтора». В Витебске завершается строительство Полоцкого путепровода
Новости Беларуси. В Витебске завершается строительство Полоцкого путепровода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Буквально через неделю здесь собираются пустить трамвай и возобновить движение автомобилей.
Два года назад мост был признан аварийным. За 20 месяцев строители переделали развязку до неузнаваемости. По сути, построили абсолютно новую конструкцию.
Полоцкий путепровод сегодня – это современная дорога с развязками, подземным переходом, светофорами и бесшовными рельсами для трамваев.
На самом деле, очень неудобно сейчас объезжать. Когда едешь на работу, теряешь 20-30 минут лишних. Ждут – это ничего не сказать. Здорово, на самом деле. Очень быстро, очень классно, красиво, впечатляет. Умеют строить у нас.
Быстро построили. Вначале предполагали четыре года, а получилось практически за полтора. Мы очень рады, потому что по нашей улице Леонова все движение, у нас невозможно жить. А сейчас, естественно, машины пойдут по Титова, по Ленинградской. У нас будет тише. Очень красиво. Ждем не дождемся, когда откроют движение.
Для потока автомобильного транспорта отведено четыре полосы. Кроме того, мост стал выше на 1,5 метра. Это позволит расширить возможности для железнодорожного движения – пути проходят аккурат под мостом.