«Предполагали 4 года, а получилось практически за полтора». В Витебске завершается строительство Полоцкого путепровода

Новости Беларуси. В Витебске завершается строительство Полоцкого путепровода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Буквально через неделю здесь собираются пустить трамвай и возобновить движение автомобилей.

Два года назад мост был признан аварийным. За 20 месяцев строители переделали развязку до неузнаваемости. По сути, построили абсолютно новую конструкцию.