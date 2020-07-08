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«Предполагали 4 года, а получилось практически за полтора». В Витебске завершается строительство Полоцкого путепровода

08 июля 2020 08:31
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Новости Беларуси. В Витебске завершается строительство Полоцкого путепровода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Буквально через неделю здесь собираются пустить трамвай и возобновить движение автомобилей.

Два года назад мост был признан аварийным. За 20 месяцев строители переделали развязку до неузнаваемости. По сути, построили абсолютно новую конструкцию.

«Предполагали 4 года, а получилось практически за полтора». В Витебске завершается строительство Полоцкого путепровода-1

«Предполагали 4 года, а получилось практически за полтора». В Витебске завершается строительство Полоцкого путепровода-3

Полоцкий путепровод сегодня – это современная дорога с развязками, подземным переходом, светофорами и бесшовными рельсами для трамваев.

«Предполагали 4 года, а получилось практически за полтора». В Витебске завершается строительство Полоцкого путепровода-6

На самом деле, очень неудобно сейчас объезжать. Когда едешь на работу, теряешь 20-30 минут лишних. Ждут – это ничего не сказать. Здорово, на самом деле. Очень быстро, очень классно, красиво, впечатляет. Умеют строить у нас.

«Предполагали 4 года, а получилось практически за полтора». В Витебске завершается строительство Полоцкого путепровода-9

Быстро построили. Вначале предполагали четыре года, а получилось практически за полтора. Мы очень рады, потому что по нашей улице Леонова все движение, у нас невозможно жить. А сейчас, естественно, машины пойдут по Титова, по Ленинградской. У нас будет тише. Очень красиво. Ждем не дождемся, когда откроют движение.

«Предполагали 4 года, а получилось практически за полтора». В Витебске завершается строительство Полоцкого путепровода-12

«Предполагали 4 года, а получилось практически за полтора». В Витебске завершается строительство Полоцкого путепровода-14

Для потока автомобильного транспорта отведено четыре полосы. Кроме того, мост стал выше на 1,5 метра. Это позволит расширить возможности для железнодорожного движения – пути проходят аккурат под мостом.  

# Мосты Беларуси # общество # Фотофакт

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