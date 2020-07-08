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30 тонн груза. Беларусь направила гуманитарную помощь Украине, пострадавшей от наводнений

08 июля 2020 08:02
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Новости Беларуси. Беларусь направила гуманитарную помощь Украине, пострадавшей от наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

30 тонн груза. Беларусь направила гуманитарную помощь Украине, пострадавшей от наводнений-1

30 тонн груза. Беларусь направила гуманитарную помощь Украине, пострадавшей от наводнений-3

Утром с территории Республиканского отряда специального назначения МЧС во Львов отправлены грузовики с электростанциями, мотопомпами, палатками и другим оборудованием для ликвидации последствий стихии.

Общий вес гуманитарного груза – 30 тонн.

30 тонн груза. Беларусь направила гуманитарную помощь Украине, пострадавшей от наводнений-6

30 тонн груза. Беларусь направила гуманитарную помощь Украине, пострадавшей от наводнений-8

30 тонн груза. Беларусь направила гуманитарную помощь Украине, пострадавшей от наводнений-10

В результате наводнения, вызванного дождями в конце июня, пострадали пять областей Украины. Три человека погибли, разрушены 110 километров дорог, уничтожены 19 мостов.

# Беларусь-Украина # общество # Фотофакт

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