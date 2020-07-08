30 тонн груза. Беларусь направила гуманитарную помощь Украине, пострадавшей от наводнений

Новости Беларуси. Беларусь направила гуманитарную помощь Украине, пострадавшей от наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беларусь направила гуманитарную помощь Украине, пострадавшей от наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Утром с территории Республиканского отряда специального назначения МЧС во Львов отправлены грузовики с электростанциями, мотопомпами, палатками и другим оборудованием для ликвидации последствий стихии.
Общий вес гуманитарного груза – 30 тонн.
В результате наводнения, вызванного дождями в конце июня, пострадали пять областей Украины. Три человека погибли, разрушены 110 километров дорог, уничтожены 19 мостов.