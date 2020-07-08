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«Статус не отрегулирован и не понятен круг прав и обязанностей». Что будет отражено в новом законе о волонтёрской деятельности

08 июля 2020 07:59
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По инициативе генеральной прокуратуры будет разработан проект закона о волонтерской деятельности. Что в нем будет отражено и зачем понадобился такой закон, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Анжелика Курчак, начальник отдела информации Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:
Изначально хочу вам сказать, что прокуратура к этому выводу пришла, институт волонтерства – это такой социальный феномен, люди в силу своих объективных человеческих качеств, в них заложена забота друг о друге. Будем регулировать эту деятельность или не будем, люди все равно будут заботиться друг о друге. Так или иначе, это потребность такая, это такой социальный феномен. Что касается правового регулирования, нужно с одной стороны отметить, что это какое-то излишнее администрирование, для чего это нужно загонять кого-то в какие-то рамки правового регулирования, есть эта деятельность и есть, пусть ее осуществляют. Но на практике прокуроры, когда осуществляют надзор за выполнением законодательства, особенно в отношении социально уязвимой категории населения, понимают, что только силами государственных органов не решить определенные социальные проблемы. У нас в интернатных учреждениях содержится около 19 тысяч престарелых, инвалидов, в том числе детей с инвалидностью. Но как прийти на помощь, когда не отрегулировано вот это право доступа.

Вот я могу сказать: я волонтер, прийти в какое-то интернат-учреждение и сказать: я хочу помочь. Как на меня посмотрит социальное учреждение или учреждение здравоохранения? Да, пожалуйста, конечно, обладаете ли вы определенными познаниями, возможностями в какой-то работе и кто вы, вообще, с какой целью. А, может быть, я пришла получить какую-то информацию про какую-то бабушку или дедушку, условно говоря. Поэтому на практике в деятельности волонтеров при этих их добрых порывах они сталкиваются с множеством проблем. Статус волонтера не отрегулирован и не понятен его круг прав и обязанностей, круг его ответственности. Необходимо волонтеров обучать для того, чтобы они могли выполнять определенные какие-то функции. Но то, что потребность у общества есть в такой добровольческой деятельности, это очень важно.

«Статус не отрегулирован и не понятен круг прав и обязанностей». Что будет отражено в новом законе о волонтёрской деятельности -1

Не определен статус волонтера. Есть у нас постановление национального Следственного комитета, где сказано, что волонтер – это лицо от 15 до 74 лет, которое может заниматься на добровольных началах безвозмездно деятельностью по оказанию работы или услуги. Есть у нас определенная молодежная стратегия у волонтерского движения – это постановление министерства образования еще в 2015 году было разработано. Там дано определение понятию, кто такой волонтер, что такое волонтерское движение, но опять же касается молодежного движения и это только концепция – это так руководство к действию, какие-то определенные подходы. Кроме того, волонтеры и с элементарными проблемами сталкиваются, когда для того, чтобы доехать для оказания помощи, нужно потратить определенный материальный ресурс и в ходе своей деятельности они оказывают материальную помощь.

«Статус не отрегулирован и не понятен круг прав и обязанностей». Что будет отражено в новом законе о волонтёрской деятельности -4

Этот закон, как мы понимаем, прокуратура была инициатором, разработчиком концепции принятия этого закона, инициировала, чтобы его включили в план законопроектной деятельности в 2020 год. И в том числе посчитали необходимым каким-то образом прописать и меры стимулирования волонтерской деятельности, не только возмещение затрат. Мы знаем, что на сегодняшний день организации, благотворительные фонды оказывают помощь волонтерскому движению, опять же это все стихийно и неорганизованно.

«Статус не отрегулирован и не понятен круг прав и обязанностей». Что будет отражено в новом законе о волонтёрской деятельности -7

Очень много было обращений не только в прокуратуру, но и обращались и в администрацию, и во всевозможные государственные органы стучались волонтеры, в общем достучались. Поэтому в этом году к ноябрю по Указу Президента этот проект закона должен быть разработан и в следующем году, если все будет хорошо, будет внесен в парламент.

# Волонтеры в Минске # общество # Анжелика Курчак # Фотофакт # волонтеры

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