«Статус не отрегулирован и не понятен круг прав и обязанностей». Что будет отражено в новом законе о волонтёрской деятельности

По инициативе генеральной прокуратуры будет разработан проект закона о волонтерской деятельности. Что в нем будет отражено и зачем понадобился такой закон, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Анжелика Курчак, начальник отдела информации Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Изначально хочу вам сказать, что прокуратура к этому выводу пришла, институт волонтерства – это такой социальный феномен, люди в силу своих объективных человеческих качеств, в них заложена забота друг о друге. Будем регулировать эту деятельность или не будем, люди все равно будут заботиться друг о друге. Так или иначе, это потребность такая, это такой социальный феномен. Что касается правового регулирования, нужно с одной стороны отметить, что это какое-то излишнее администрирование, для чего это нужно загонять кого-то в какие-то рамки правового регулирования, есть эта деятельность и есть, пусть ее осуществляют. Но на практике прокуроры, когда осуществляют надзор за выполнением законодательства, особенно в отношении социально уязвимой категории населения, понимают, что только силами государственных органов не решить определенные социальные проблемы. У нас в интернатных учреждениях содержится около 19 тысяч престарелых, инвалидов, в том числе детей с инвалидностью. Но как прийти на помощь, когда не отрегулировано вот это право доступа.

Вот я могу сказать: я волонтер, прийти в какое-то интернат-учреждение и сказать: я хочу помочь. Как на меня посмотрит социальное учреждение или учреждение здравоохранения? Да, пожалуйста, конечно, обладаете ли вы определенными познаниями, возможностями в какой-то работе и кто вы, вообще, с какой целью. А, может быть, я пришла получить какую-то информацию про какую-то бабушку или дедушку, условно говоря. Поэтому на практике в деятельности волонтеров при этих их добрых порывах они сталкиваются с множеством проблем. Статус волонтера не отрегулирован и не понятен его круг прав и обязанностей, круг его ответственности. Необходимо волонтеров обучать для того, чтобы они могли выполнять определенные какие-то функции. Но то, что потребность у общества есть в такой добровольческой деятельности, это очень важно.