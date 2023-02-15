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В Беларуси раскрыли убийство, произошедшее 17 лет назад. Тогда жертвой стала 23-летняя жительница Пинска

15 февраля 2023 08:34
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Новости Беларуси. Белорусские следователи раскрыли жестокое убийство, произошедшее 17 лет назад. Жертвой стала 23-летняя жительница Пинска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На причастность к совершению преступления были проверены родственники и знакомые убитой – всего более 200 человек, проведен ряд экспертиз. Но ни одна из версий не дала результата. Лишь в 2019 году следствию удалось выйти на подозреваемого.

В Беларуси раскрыли убийство, произошедшее 17 лет назад. Тогда жертвой стала 23-летняя жительница Пинска-1

Константин Главницкий, заместитель начальника управления Центрального аппарата Следственного комитета Беларуси:
Спустя 17 лет после совершения убийства установлен ранее судимый за разбой 44-летний житель Пинского района, которому следствием предъявлено обвинение по пункту 6 части 2 статьи 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Под тяжестью собранных нами доказательств мужчина признал свою вину и рассказал об обстоятельствах совершения им в декабре 2005 года убийства девушки с особой жестокостью.

В Беларуси раскрыли убийство, произошедшее 17 лет назад. Тогда жертвой стала 23-летняя жительница Пинска-4

Подозреваемый задержан. Известно, что после совершения убийства мужчина отбывал наказание за кражу.

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# Убийство # общество # Константин Главницкий # Фотофакт

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