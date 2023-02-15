В Беларуси раскрыли убийство, произошедшее 17 лет назад. Тогда жертвой стала 23-летняя жительница Пинска

Новости Беларуси. Белорусские следователи раскрыли жестокое убийство, произошедшее 17 лет назад. Жертвой стала 23-летняя жительница Пинска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На причастность к совершению преступления были проверены родственники и знакомые убитой – всего более 200 человек, проведен ряд экспертиз. Но ни одна из версий не дала результата. Лишь в 2019 году следствию удалось выйти на подозреваемого.