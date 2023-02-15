Студент ВГТУ на российском конкурсе мод получил несколько призов. Вот какую коллекцию он представил

Студент Витебского государственного технологического университета вернулся со Всероссийского фестиваля-конкурса «Мода 4.0 – EVOLUTION» сразу с несколькими специальными призами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ваучер на участие в акселераторе инновационных проектов в области легкой промышленности, право пройти кастинг в реалити-шоу, минуя предварительный отбор, и уникальное книжное издание. Антон Мажарин представил авторскую коллекцию на фешен-мероприятии, чем и покорил строгое жюри. Виктор Пралич встретился с обладателем.

Виктор Пралич, корреспондент:

Всероссийский фестиваль-конкурс «Мода 4.0 – EVOLUTION» проходил пятый раз. Его неизменное место проведения – Иваново, куда съезжаются начинающие модельеры, а судят их именитые кутюрье. Первокурсник витебского вуза Антон Мажарин о своих работах может говорить часами. В мир модных принтов и аксессуаров погрузился около 5 лет назад. Сегодня в его копилке достижений несколько престижных конкурсов, в том числе и международных. Оценили молодого дизайнера и в Иваново. На создание коллекции впечатлила трагическая новость о смерти кумира – модельера японца Кензо Такада.

Антон Мажарин, студент Витебского государственного технологического университета:

По наполняемости и принтам очень сложно, местами даже в технологии, по пошиву очень сложно было некоторые принты сопоставить между собой и работать. Потому что тема была достаточно тяжелая. В принципе, даже тяжело работать, шить.

Вот та самая коллекция Антона Мажарина. Это мужская и женская одежда. Причем, как отметили эксперты, модели всех участников, а это изысканные работы почти 80 дизайнеров, можно отправлять в массовое производство. Антон Мажарин:

Ты понимаешь, что от тебя зависит не только твой престиж, но и престиж того, кого ты представляешь – университет, колледж. И понимаешь, что ехать нужно за чем то. Не просто покататься. За опытом, за местом, за спецпризом.