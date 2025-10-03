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Более 200 французских городов были охвачены протестами

03 октября 2025 06:20
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По всей Франции прошли общенациональные забастовки против жесткой экономии. Акции продолжили серию протестов, начавшихся на фоне политических потрясений и жарких споров по бюджету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 октября протестующие вышли на улицы более чем 200 городов Франции, чтобы осудить сокращение расходов и потребовать повышения налогов на богатых.

В Париже тысячи рабочих, пенсионеров и студентов начали шествие от площади Италии, а на сайте Эйфелевой башни появилось сообщение, что эта туристическая достопримечательность закрыта в связи с забастовкой.

Профсоюзы призывают премьер-министра Себастьяна Лекорню отказаться от проекта бюджета, предложенного его предшественником, который включает в себя замораживание социальных выплат и меры жесткой экономии. Ведь они еще больше подорвут покупательную способность низкооплачиваемых работников и представителей среднего класса.

# Протесты

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