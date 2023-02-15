Александр Лукашенко: «Воины-афганцы стали примером бескорыстного служения человечеству»

Новости Беларуси. День памяти воинов-интернационалистов. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. События тех лет сегодня вспоминают в каждом уголке нашей страны, центральные мероприятия пройдут традиционно на Острове мужества в Минске.

О том, что ветераны войны в Афганистане как никто другой знают реальную цену миру и созидательному труду, подчеркнул в обращении воинам-интернационалистам Президент Беларуси. Также Александр Лукашенко провел исторические параллели.