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Александр Лукашенко: «Воины-афганцы стали примером бескорыстного служения человечеству»

15 февраля 2023 08:13
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Новости Беларуси. День памяти воинов-интернационалистов. 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. События тех лет сегодня вспоминают в каждом уголке нашей страны, центральные мероприятия пройдут традиционно на Острове мужества в Минске.

О том, что ветераны войны в Афганистане как никто другой знают реальную цену миру и созидательному труду, подчеркнул в обращении воинам-интернационалистам Президент Беларуси. Также Александр Лукашенко провел исторические параллели.

Александр Лукашенко: «Воины-афганцы стали примером бескорыстного служения человечеству»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В настоящее время мы являемся свидетелями того, как солдаты удачи и наемники со всего мира стекаются в горячие точки в поисках наживы. Воины-афганцы же стали примером бескорыстного служения человечеству, не только на долгие годы предотвратив распространение экстремизма и наркоторговли, но и создав условия для благополучия населения на освобожденных территориях.

Почти десятилетняя война унесла жизни более 14 тысяч бойцов. Мужей и сыновей не дождались и многие белорусские семьи. В списке погибших 771 уроженец Беларуси. Двенадцать до сих пор числятся пропавшими без вести. Воины-интернационалисты в наше время действительно пример мужества, стойкости, жизнелюбия. Они прошли через неимоверные испытания.

Своими воспоминаниями поделился Сергей Минец, заместитель председателя Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане. Подробности.

Александр Лукашенко: «Воины-афганцы стали примером бескорыстного служения человечеству»-4

Участники боевых действий в Афганистане сделали невозможное: отвели террористическую угрозу со стороны агрессивно настроенных исламистов, уберегли от нее прежде всего среднеазиатские республики, на десятилетия притормозили развитие наркобизнеса.

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# Воины-афганцы в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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