Военные атташе из 14 стран посетили спортивно-стрелковый комплекс имени Маршала Тимошенко

Новости Беларуси. Накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил 18 иностранных военных атташе из 14 стран посетили спортивно-стрелковый комплекс имени Маршала Советского Союза Семена Тимошенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломатов познакомили с историей и возможностями стрелкового комплекса, а также рассказали о достижениях выдающихся спортсменов мирового класса, начинавших свою карьеру в его стенах.

Среди военных дипломатов провели дружеское соревнование по стрельбе из спортивного оружия, а среди членов их семей – по стрельбе из спортивного арбалета и лука.