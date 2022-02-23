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Военные атташе из 14 стран посетили спортивно-стрелковый комплекс имени Маршала Тимошенко

23 февраля 2022 06:57
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Новости Беларуси. Накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил 18 иностранных военных атташе из 14 стран посетили спортивно-стрелковый комплекс имени Маршала Советского Союза Семена Тимошенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военные атташе из 14 стран посетили спортивно-стрелковый комплекс имени Маршала Тимошенко-1

Дипломатов познакомили с историей и возможностями стрелкового комплекса, а также рассказали о достижениях выдающихся спортсменов мирового класса, начинавших свою карьеру в его стенах.

Среди военных дипломатов провели дружеское соревнование по стрельбе из спортивного оружия, а среди членов их семей – по стрельбе из спортивного арбалета и лука.

Военные атташе из 14 стран посетили спортивно-стрелковый комплекс имени Маршала Тимошенко-4

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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