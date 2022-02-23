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По телефону, видеосвязи и на личном приёме. В какой день белорусские нотариусы будут консультировать бесплатно?

23 февраля 2022 06:37
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Новости Беларуси. Нотариусы бесплатно проконсультируют в День защитников Отечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение рабочего дня жители и гости Беларуси могут получить консультацию по вопросам оформления наследства, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости и многих других.  

По телефону, видеосвязи и на личном приёме. В какой день белорусские нотариусы будут консультировать бесплатно?-1

Так, нотариусы Витебского нотариального округа проведут четыре прямые телефонные линии. В остальных регионах специалисты будут бесплатно консультировать не только по телефонам, а также дистанционно с применением видеосвязи, возможен и личный прием. Заранее необходимо согласовать наиболее удобный формат и время предоставления консультации.  

# Консультация юриста # общество # Фотофакт

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