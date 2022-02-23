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Андреас Лапма: мы были на учениях «Союзная решимость», это очень важный шаг в диалоге на политическом уровне

23 февраля 2022 06:57
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Новости Беларуси. Накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил 18 иностранных военных атташе из 14 стран посетили спортивно-стрелковый комплекс имени Маршала Советского Союза Семена Тимошенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андреас Лапма: мы были на учениях «Союзная решимость», это очень важный шаг в диалоге на политическом уровне-1

Андреас Лапма, военный атташе посольства Германии в Беларуси:
Мы видим, что уровень готовности и подготовки очень высокий. В субботу мы были на учениях, и для нас это очень важный шаг в диалоге на политическом уровне. Диалог между Германией, Беларусью и Россией продолжается. Это очень важно, потому что нам нужен мир. В мире война самое страшное, и особенно мы, военные, знаем об этом.

Андреас Лапма: мы были на учениях «Союзная решимость», это очень важный шаг в диалоге на политическом уровне-4

Военный атташе посольства Германии в Беларуси о «Союзной решимости»: мы увидели очень высокий уровень готовности. Подробнее здесь.

# Военные учения # общество # Андреас Лапма # Фотофакт

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