Андреас Лапма: мы были на учениях «Союзная решимость», это очень важный шаг в диалоге на политическом уровне

Новости Беларуси. Накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил 18 иностранных военных атташе из 14 стран посетили спортивно-стрелковый комплекс имени Маршала Советского Союза Семена Тимошенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил 18 иностранных военных атташе из 14 стран посетили спортивно-стрелковый комплекс имени Маршала Советского Союза Семена Тимошенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андреас Лапма, военный атташе посольства Германии в Беларуси:
Мы видим, что уровень готовности и подготовки очень высокий. В субботу мы были на учениях, и для нас это очень важный шаг в диалоге на политическом уровне. Диалог между Германией, Беларусью и Россией продолжается. Это очень важно, потому что нам нужен мир. В мире война – самое страшное, и особенно мы, военные, знаем об этом.
Военный атташе посольства Германии в Беларуси о «Союзной решимости»: мы увидели очень высокий уровень готовности. Подробнее здесь.