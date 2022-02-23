Андреас Лапма: мы были на учениях «Союзная решимость», это очень важный шаг в диалоге на политическом уровне

Андреас Лапма, военный атташе посольства Германии в Беларуси:

Мы видим, что уровень готовности и подготовки очень высокий. В субботу мы были на учениях, и для нас это очень важный шаг в диалоге на политическом уровне. Диалог между Германией, Беларусью и Россией продолжается. Это очень важно, потому что нам нужен мир. В мире война – самое страшное, и особенно мы, военные, знаем об этом.