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Что нового в сфере образования и какие изменения коснутся абитуриентов? Анонс ток-шоу «По существу»

06 февраля 2022 16:30
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Новости Беларуси. Законодательный ликбез в сфере образовательных новаций устроят уже завтра, 7 февраля, на площадке общественно-политического ток-шоу «По существу»сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

В студии соберутся эксперты всей вертикали процесса. Перепрошивка ПО – профессионального образования. Внимание для абитуриентов – что нового для тех, кто на пороге поступления в вузы, и нюансы школьных перемен.  

Пометки на полях нового законного конспекта сделают в понедельник в прямом эфире. Не пропустите ток-шоу «По существу» 7 февраля на СТВ в 18:30.  

# Образование в Беларуси # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Фотофакт

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