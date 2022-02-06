Что нового в сфере образования и какие изменения коснутся абитуриентов? Анонс ток-шоу «По существу»

Новости Беларуси. Законодательный ликбез в сфере образовательных новаций устроят уже завтра, 7 февраля, на площадке общественно-политического ток-шоу «По существу», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В студии соберутся эксперты всей вертикали процесса. Перепрошивка ПО – профессионального образования. Внимание для абитуриентов – что нового для тех, кто на пороге поступления в вузы, и нюансы школьных перемен.