«Это совсем другой вирус». О новом штамме ковида «стелс» рассказал доктор медицинских наук
Новости Беларуси. Коронавирус: от холодящего страха до контроля над ситуацией и противостояния болезни. Какие еще образы примерит ковид, чтобы подольше держать в страхе весь мир? И почему Минск уже не боится? Как поддержать иммунитет и стать обладателем рекордного количества антител? Обсудили в программе «Большой город» на СТВ.
Кристина Сущеня, ведущая:
К сожалению, не успели мы отойти от омикрона, дельта еще вокруг нас присутствует, на тебе новый штамм – стелс-омикрон. Невидимый, неуловимый, как в переводе. Правда ли, что он еще быстрее распространяется, и самое главное – это потеря обоняния? Кстати, в Минздраве говорили, что потеря обоняния вызывает депрессию. Правда ли все это?
Сергей Жаворонок, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ, доктор медицинских наук:
Дело в том, что стелс действительно незаметный, то есть неуловимый. Это перевод этого слова. Почему это? Это не только потому, что он незаметен, да, вирусы не видны, а потому, что он может не улавливаться некоторыми системами, особенно первой генерации, потому что он заменился. Это совсем другой вирус.
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