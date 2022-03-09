«Это совсем другой вирус». О новом штамме ковида «стелс» рассказал доктор медицинских наук

Новости Беларуси. Коронавирус: от холодящего страха до контроля над ситуацией и противостояния болезни. Какие еще образы примерит ковид, чтобы подольше держать в страхе весь мир? И почему Минск уже не боится? Как поддержать иммунитет и стать обладателем рекордного количества антител? Обсудили в программе «Большой город» на СТВ.

Кристина Сущеня, ведущая:

К сожалению, не успели мы отойти от омикрона, дельта еще вокруг нас присутствует, на тебе новый штамм – стелс-омикрон. Невидимый, неуловимый, как в переводе. Правда ли, что он еще быстрее распространяется, и самое главное – это потеря обоняния? Кстати, в Минздраве говорили, что потеря обоняния вызывает депрессию. Правда ли все это?