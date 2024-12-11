Особенность белорусской вытинанки – это сюжеты. Рассказываем об уникальном виде народного творчества

4 декабря 2024 года ЮНЕСКО включило белорусское искусство вырезания из бумаги – вытинанку – в список нематериального наследия человечества. Что из себя представляет вытинанка и можно ли считать, что все мы в детстве соприкасались с этим искусством? Об этом поговорили с гостьей.

Ольга Хачкова, заведующий секцией вытинанки Белорусского союза мастеров народного творчества:

История идет от возникновения бумаги, но в Беларуси вытинанка имеет определенные композиционные каноны, поэтому считается, что это именно белорусская вытинанка. Если не брать каноны, то тогда можно сказать, что это не вытинанка, а просто художественное вырезание из бумаги. Белорусская вытинанка отличается элементами, которые в ней используются. Есть и авторские работы, и более классические. В основном используются геометрические элементы, сохраняется композиция вытинанки. Самая большая особенность белорусской вытинанки – это те сюжеты, которые используют мастера. Это классические традиционные сюжеты, которые относятся к народному календарю.