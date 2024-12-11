Богодель: Запад воюет не с мигрантами, а с нами

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Мигранты не оцениваются как мигранты. Они оцениваются как гибридное оружие Путина и Лукашенко. И поэтому они воюют не с мигрантами, они воюют с нами. У них проблем нету договориться о приграничном пропуске мигрантов, о задержании этих мигрантов, обо всем остальном. Но вместо того, чтобы договариваться, тот же самый Дуда пытается эти вопросы решать не где-нибудь напрямую с Главой нашего государства или с другими представителями нашей власти, а пытается выехать в Китайскую Народную Республику, где через Си Цзиньпина порешать вопросы, каким образом организовать пропуск мигрантов и выстроить какую-то политику в отношении между нашими двумя государствами.