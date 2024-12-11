В БГУ стартовал молодёжный патриотический проект «Школа молодого избирателя»

Те, кто идет голосовать впервые, должны получить надежные знания об избирательном процессе. В БГУ стартовал молодежный патриотический проект «Школа молодого избирателя», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Те, кто идет голосовать впервые, должны получить надежные знания об избирательном процессе. В БГУ стартовал молодежный патриотический проект «Школа молодого избирателя», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее слушателями стали порядка 150 молодых людей, которым впервые предстоит принять участие в выборах Президента Республики Беларусь в январе 2025 года. Для студентов это серьезный экзамен на зрелость. Важно, чтобы принятое решение о поддержке кандидата было осознанным и обдуманным.
Екатерина Буневич, студентка Белорусского государственного университета:
Такие проекты, как «Школа молодого избирателя» и прочее, они дают возможность молодежи больше разбираться в этой теме, больше понимать структуру и больше вникать в процесс политического строя страны и государства. И я уже давно-давно определилась с выбором кандидата. Я точно знаю, чего я хочу, как удобно жить в нашей стране. И я точно знаю, с каким кандидатом получится сделать это лучше всего.
Артем Соколов, студент Белорусского государственного университета:
Прежде всего, президент любой страны должен быть честным человеком. И человеком, который действительно любит свою страну. И страну не как географическое понятие, а как людей, живущих в этой стране. Он должен переживать не за кого-то конкретного, а за каждую маму, ребенка, отца, за каждую семью и так далее. И поэтому, наверное, фактор того, насколько человек заботится о жизни своего общества и насколько он сам себя с ним ассоциирует, это самое важное.
Двухнедельный курс тематических лекций и творческие задания. На занятиях ребятам предложат смоделировать интерактивные выступления Президента, разработать план предвыборной кампании и даже ответить на потенциальные вопросы электората. Обсудят и медиасопровождение электоральных кампаний.
Тадеуш Воронович, судья Конституционного Суда Беларуси:
Молодежь исключительно важное имеет значение для развития нашего общества и государства. Потому что за молодежью будущее наших поколений, и какими вырастут молодые люди в дальнейшем, от этого многим зависит судьба нашей страны.
Олег Романов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:
Очень важно, что мы не оставляем молодых избирателей один на один со своим выбором. Помогаем им определиться в непростой политической ситуации. Помогаем им сделать верный выбор для того, чтобы их будущее было конструктивным и успешным.
Программа проекта включает и серию встреч со специалистами в области права, журналистики и политологии.