Дзиодзина о мирном плане Келлога: на российско-украинский конфликт он смотрит с позиции интересов Америки
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
В парадигме американской идеологии включено два основополагающих аспекта: идея особой героической миссии США и склонность мыслить проектами в интересах Америки. И когда мы пытаемся объяснить поведение Штатов на мировой арене, нужно смотреть через эту особенность в первую очередь. И уж только потом оценивать перспективы влияния Штатов на нас.
Например, подобно тому, как отозвалось в мировом сообществе заявление Трампа «остановить военные действия всего за 24 часа», теперь резонируют стратегические предложения Кита Келлога. Ведь согласно решению Трампа, отставной генерал-лейтенант выступит в роли особого спецпосланника, который займется украинским конфликтом. Еще летом, до своего назначения, Келлог представил некоторые соображения о том, согласно каким причинам остановка конфликта в Украине стала бы наиболее позитивным решением для США. А не так давно в открытых источниках СМИ предложения Келлога появились в тезисах, где он конкретизирует план. Однако прежде, чем размышлять о его идеях, важно вернуться к первопричинам: чем конкретно был мотивирован генерал, когда писал свои предложения.
В данном случае стоит исходить из того, что Кит Келлог – отставной генерал с военным бэкграундом, и размышлять стратегически для него естественно. А если послушать его заявления в СМИ, становится очевидно, что на российско-украинский конфликт он и в этот раз смотрит с позиции интересов Америки: «У Америки есть путь продвижения вперед в Украине, при котором Америка может держать свои интересы в приоритете, при этом сыграть свою роль в прекращении крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой войны», – сообщает Кит Келлог в англоязычных изданиях. Этот же тезис отставной генерал включает и в дополнение текста, где формулирует свои представления об остановке сражений. И несмотря на то, что предвзятое отношение генерала к одной из сторон ощущается через слово, одним из первых пунктов идет отказ от демонизации президента России и какой-либо другой враждебной риторики.
С точки зрения психологии поведения человека в конфликте, доброжелательное отношение к своему оппоненту – ключевая основа. Иначе сложно найти точки соприкосновения с тем, в ком заведомо ощущается встречное небрежение или враждебность. В то время как восстановление контакта требует еще более бережного и внимательного отношения к своему собеседнику. Примирению нужен базис. Обычно это атмосфера доверия и безопасности, а также готовность считаться с другой стороной.
В противном случае перемирие будет искусственным и недолговечным. Однако, если вчитаться в остальные пять пунктов, представленных Китом Келлогом, то трое из них выступают существенным фактором риска. Например, отставной генерал предлагает отсрочку вступления Украины в НАТО на 10 лет. Хотя подобное положение, очевидно, даже не в интересах обеих сторон. Ведь именно расширение НАТО возле российских границ стало одним из базовых камней преткновения в этом конфликте.
И если учесть комментарии высокопоставленных лиц, с данным положением не соглашаются ни в Киеве, ни в Москве. Так что в этом смысле это условие остановки войны едва ли можно считать конструктивным. Скорее даже наоборот. И заморозка одного из ключевых спорных вопросов скорее поспособствует нарастанию напряжения между странами.
Аналогичным образом отзывается тема границ и принадлежности территорий. Согласно предложениям Келлога, они признаются де-факто, но не де-юре. Что потенциально еще больше усилит и без того нервный градус конфликта. И третий возможный фактор риска состоит в том, что лейтмотивом в американском сценарии по прекращению огня проходит риторика принуждения. Что выражается в таких формулировках, как оказание давления или же ультиматумах. В то время как примирение возможно лишь по обоюдному желанию, когда обе стороны понимают, что восстановление контакта в отношениях будет лучшим решением для конфликтующих. И этот существенный фактор генерал-лейтенант потерял.