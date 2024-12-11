Дзиодзина о мирном плане Келлога: на российско-украинский конфликт он смотрит с позиции интересов Америки

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

В парадигме американской идеологии включено два основополагающих аспекта: идея особой героической миссии США и склонность мыслить проектами в интересах Америки. И когда мы пытаемся объяснить поведение Штатов на мировой арене, нужно смотреть через эту особенность в первую очередь. И уж только потом оценивать перспективы влияния Штатов на нас.

Например, подобно тому, как отозвалось в мировом сообществе заявление Трампа «остановить военные действия всего за 24 часа», теперь резонируют стратегические предложения Кита Келлога. Ведь согласно решению Трампа, отставной генерал-лейтенант выступит в роли особого спецпосланника, который займется украинским конфликтом. Еще летом, до своего назначения, Келлог представил некоторые соображения о том, согласно каким причинам остановка конфликта в Украине стала бы наиболее позитивным решением для США. А не так давно в открытых источниках СМИ предложения Келлога появились в тезисах, где он конкретизирует план. Однако прежде, чем размышлять о его идеях, важно вернуться к первопричинам: чем конкретно был мотивирован генерал, когда писал свои предложения.

В данном случае стоит исходить из того, что Кит Келлог – отставной генерал с военным бэкграундом, и размышлять стратегически для него естественно. А если послушать его заявления в СМИ, становится очевидно, что на российско-украинский конфликт он и в этот раз смотрит с позиции интересов Америки: «У Америки есть путь продвижения вперед в Украине, при котором Америка может держать свои интересы в приоритете, при этом сыграть свою роль в прекращении крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой войны», – сообщает Кит Келлог в англоязычных изданиях. Этот же тезис отставной генерал включает и в дополнение текста, где формулирует свои представления об остановке сражений. И несмотря на то, что предвзятое отношение генерала к одной из сторон ощущается через слово, одним из первых пунктов идет отказ от демонизации президента России и какой-либо другой враждебной риторики.