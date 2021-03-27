Особенно тепло в Беларуси будет 31 марта и 1 апреля. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В понедельник, 29 марта, погоду будет формировать неустойчивая умеренно теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы, рассказали в программе «Плюс-минус».
В понедельник, 29 марта, погоду будет формировать неустойчивая умеренно теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы, рассказали в программе «Плюс-минус».
Во вторник и среду, 30-31 марта, Беларусь окажется под влиянием атмосферных фронтов и влажных неустойчивых теплых воздушных масс атлантического происхождения.
Ольга Федотова, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Погода ожидается неустойчивая. 29 марта, в понедельник, при поступлении воздушных масс атлантического происхождения на большей части территории пройдут кратковременные дожди. При этом ночная температура прогнозируется в пределах от -2 до +4°C, ну а днем термометры покажут от 4 до 11 градусов тепла.
Во вторник, 30 марта, атмосферный фронт вызовет в ночные часы преимущественно в западных регионах, а днем на большей части территории дожди. При этом ночная температура будет колебаться от -2°C по востоку страны до +7°C по западу. Днем прогнозируется от +5°C до +11°C, в юго-западных районах Беларуси и вовсе до +15°C.
Особенно теплым днем обещает быть среда, 31 марта. Теплым обещает быть и 1 апреля. Однако в дальнейшем, начиная с северо-западных районов страны, начнет проникать более прохладный воздух со Скандинавии.
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