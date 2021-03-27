Особенно тепло в Беларуси будет 31 марта и 1 апреля. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Ольга Федотова, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

Погода ожидается неустойчивая. 29 марта, в понедельник, при поступлении воздушных масс атлантического происхождения на большей части территории пройдут кратковременные дожди. При этом ночная температура прогнозируется в пределах от -2 до +4°C, ну а днем термометры покажут от 4 до 11 градусов тепла.

Во вторник, 30 марта, атмосферный фронт вызовет в ночные часы преимущественно в западных регионах, а днем на большей части территории дожди. При этом ночная температура будет колебаться от -2°C по востоку страны до +7°C по западу. Днем прогнозируется от +5°C до +11°C, в юго-западных районах Беларуси и вовсе до +15°C.