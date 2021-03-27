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«Они что, хотят сохранить страну?» Жительница Минска высказалась о несанкционированных акциях

27 марта 2021 16:44
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Новости Беларуси. После несостоявшегося теракта в Минске милиция 27 марта работает в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С утра правоохранители проводят профилактические мероприятия.

«Они что, хотят сохранить страну?» Жительница Минска высказалась о несанкционированных акциях-1

В целом по стране не зафиксировано несанкционированных массовых мероприятий. Были замечены малочисленные группы с незарегистрированной символикой, участники которых доставлены в ОВД для разбирательства. А вот информация о массовых задержаниях, в частности около площади Бангалор, не соответствует действительности, равно как и о перекрытии движения в районе Октябрьской площади.

Правоохранители еще раз напоминают об ответственности за участие в несанкционированных акциях.

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Евгений Поболовец, корреспондент:
Белорусы снова показали себя думающей нацией и на призывы выходить непонятно куда и непонятно зачем не поддались.

«Они что, хотят сохранить страну?» Жительница Минска высказалась о несанкционированных акциях-4

Это ужасно, это, вы понимаете, ходят, посмотрите, какие они все накачанные. Посмотрите, они что, хотят сохранить страну? Они хотят уничтожить эту страну! Уничтожить то, что создавалось нашими предками. Мой отец воевал, мой свекр воевал.

Мой дед воевал, и прадед воевал.

Ну так за что он воевал? А вы пришли и уничтожаете это все. Мы за единую Беларусь. Пусть мы уходящее поколение, но мы всегда любили эту страну и всегда жили для этой страны.

Они на Рейхстаге расписались. Понимаете, у прадеда медаль за освобождение…

Ну так а вы чего тогда тут ходите?

У одного мужчины с собой был топор, у другого – целый арсенал. В Минске правоохранители проверяют подозрительных лиц

«Они что, хотят сохранить страну?» Жительница Минска высказалась о несанкционированных акциях-7

Евгений Поболовец:
И, возможно, не стали жертвами провокаций, которые, без сомнений, активно готовили по ту сторону Буга. Страна живет своей обычной жизнью. А туда, куда провокаторы звали людей на беспорядки, приехали только участники патриотического автопробега. И вовсю звучали до боли знакомые слова. Только у милиции работы стало чуточку больше. 

# Акции протеста # общество # Евгений Поболовец # Фотофакт

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