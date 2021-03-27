«Они что, хотят сохранить страну?» Жительница Минска высказалась о несанкционированных акциях

Новости Беларуси. После несостоявшегося теракта в Минске милиция 27 марта работает в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С утра правоохранители проводят профилактические мероприятия.

В целом по стране не зафиксировано несанкционированных массовых мероприятий. Были замечены малочисленные группы с незарегистрированной символикой, участники которых доставлены в ОВД для разбирательства. А вот информация о массовых задержаниях, в частности около площади Бангалор, не соответствует действительности, равно как и о перекрытии движения в районе Октябрьской площади. Правоохранители еще раз напоминают об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Мужчина, который готовил теракты в Беларуси: хотелось за счёт фото, видео войти в доверие организациям, которые находятся за границей, в том числе BYPOL Евгений Поболовец, корреспондент:

Белорусы снова показали себя думающей нацией и на призывы выходить непонятно куда и непонятно зачем не поддались.

– Это ужасно, это, вы понимаете, ходят, посмотрите, какие они все накачанные. Посмотрите, они что, хотят сохранить страну? Они хотят уничтожить эту страну! Уничтожить то, что создавалось нашими предками. Мой отец воевал, мой свекр воевал. – Мой дед воевал, и прадед воевал. – Ну так за что он воевал? А вы пришли и уничтожаете это все. Мы за единую Беларусь. Пусть мы уходящее поколение, но мы всегда любили эту страну и всегда жили для этой страны. – Они на Рейхстаге расписались. Понимаете, у прадеда медаль за освобождение… – Ну так а вы чего тогда тут ходите? У одного мужчины с собой был топор, у другого – целый арсенал. В Минске правоохранители проверяют подозрительных лиц