Мужчина, который готовил теракты в Беларуси: хотелось за счёт фото, видео войти в доверие организациям, которые находятся за границей, в том числе BYPOL

Новости Беларуси. После несостоявшегося теракта в Минске милиция 27 марта работает в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С утра правоохранители проводят профилактические мероприятия. В целом по стране не зафиксировано несанкционированных массовых мероприятий. Были замечены малочисленные группы с незарегистрированной символикой, участники которых доставлены в ОВД для разбирательства. А вот информация о массовых задержаниях, в частности около площади Бангалор, не соответствует действительности, равно как и о перекрытии движения в районе Октябрьской площади. Правоохранители еще раз напоминают об ответственности за участие в несанкционированных акциях.

Евгений Поболовец, корреспондент:

Днем 27 марта, как и 25-го, на улицы Минска вышли единицы. Хотя они про себя говорили, что их были десятки, а Telegram-каналы убеждали еврообщественность чуть ли не в сотнях тысяч протестующих. Уже даже неинтересно как-то комментировать эти опусы, цель которых четко обозначили белорусские музыканты несколько лет назад: «Отработать лавэ». «Они что, хотят сохранить страну?» Жительница Минска высказалась о несанкционированных акциях

Евгений Поболовец:

Но на что мы обратим внимание: вышедших на улицы Минска было хоть и мало, но они как один стоят за свободную личность. Правда, вот грабить белорусский народ не получилось от слова совсем – с утра правоохранители мониторили ситуацию на улицах столицы, проводили профилактику и вычисляли всех подозрительных личностей. И улов впечатлил – были и с топорами, и с ножами. И все сплошь невинные овечки, которые просто вышли прогуляться. И нож у них типа законен, и топор, видимо, сугубо для самообороны прихватили. У одного мужчины с собой был топор, у другого – целый арсенал. В Минске правоохранители проверяют подозрительных лиц

Евгений Поболовец:

Напомним, выходить на улицы Минска именно 27 марта – инициатива BYPOL. По сути, эта как бы организация на самом деле и как бы организовала сегодняшние выступления. Понять интуриста было не так сложно – говорили они предельно четко и откровенно, ни на грамм не нивелируя призыв на радикализацию. Оперативники не дремали и таких молодчиков вычисляли задолго до часа Х. То, как подробно задержанные рассказывали о своих мотивах, о четко продуманных маршрутах и детально разработанной схемой сокрытия следов и улик – даже перцем хотели посыпать свой путь отхода, чтобы служебная собака не взяла след, говорит об одном: это не постановка. «Перец собак отводит». Стали известны новые подробности подготовки терактов в Беларуси