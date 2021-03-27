Мужчина, который готовил теракты в Беларуси: хотелось за счёт фото, видео войти в доверие организациям, которые находятся за границей, в том числе BYPOL
Новости Беларуси. После несостоявшегося теракта в Минске милиция 27 марта работает в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С утра правоохранители проводят профилактические мероприятия.
В целом по стране не зафиксировано несанкционированных массовых мероприятий. Были замечены малочисленные группы с незарегистрированной символикой, участники которых доставлены в ОВД для разбирательства. А вот информация о массовых задержаниях, в частности около площади Бангалор, не соответствует действительности, равно как и о перекрытии движения в районе Октябрьской площади.
Правоохранители еще раз напоминают об ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Евгений Поболовец, корреспондент:
Днем 27 марта, как и 25-го, на улицы Минска вышли единицы. Хотя они про себя говорили, что их были десятки, а Telegram-каналы убеждали еврообщественность чуть ли не в сотнях тысяч протестующих. Уже даже неинтересно как-то комментировать эти опусы, цель которых четко обозначили белорусские музыканты несколько лет назад: «Отработать лавэ».
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Евгений Поболовец:
Но на что мы обратим внимание: вышедших на улицы Минска было хоть и мало, но они как один стоят за свободную личность. Правда, вот грабить белорусский народ не получилось от слова совсем – с утра правоохранители мониторили ситуацию на улицах столицы, проводили профилактику и вычисляли всех подозрительных личностей. И улов впечатлил – были и с топорами, и с ножами. И все сплошь невинные овечки, которые просто вышли прогуляться. И нож у них типа законен, и топор, видимо, сугубо для самообороны прихватили.
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Евгений Поболовец:
Напомним, выходить на улицы Минска именно 27 марта – инициатива BYPOL. По сути, эта как бы организация на самом деле и как бы организовала сегодняшние выступления. Понять интуриста было не так сложно – говорили они предельно четко и откровенно, ни на грамм не нивелируя призыв на радикализацию. Оперативники не дремали и таких молодчиков вычисляли задолго до часа Х.
То, как подробно задержанные рассказывали о своих мотивах, о четко продуманных маршрутах и детально разработанной схемой сокрытия следов и улик – даже перцем хотели посыпать свой путь отхода, чтобы служебная собака не взяла след, говорит об одном: это не постановка.
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– Еще что было в пакете?
– Черный перец молотый.
– Для чего?
– Как правило, показывает, перец собак отводит, чтобы по следам не ходили.
– С какой целью?
– Чтобы по следам не шли.
– За вами?
– Да.
– Каким образом потом вы договаривались отсюда уходить?
– Через вот эту дорогу.
– А там что надо было сделать?
– Дальше к машине добираться.
– Каким образом?
– Маршруткой.
– С какой целью вы это все делали? Какие у вас политические мотивы?
– Да мне так особо нечего сказать...
– С какой целью вы это сделали, хотели сделать?
– Хотелось за счет вот этих фото, видео войти в доверие организациям, которые находятся за границей, в том числе BYPOL. Вот это цель.