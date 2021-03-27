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Мужчина, который готовил теракты в Беларуси: хотелось за счёт фото, видео войти в доверие организациям, которые находятся за границей, в том числе BYPOL

27 марта 2021 16:44
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Новости Беларуси. После несостоявшегося теракта в Минске милиция 27 марта работает в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С утра правоохранители проводят профилактические мероприятия.

В целом по стране не зафиксировано несанкционированных массовых мероприятий. Были замечены малочисленные группы с незарегистрированной символикой, участники которых доставлены в ОВД для разбирательства. А вот информация о массовых задержаниях, в частности около площади Бангалор, не соответствует действительности, равно как и о перекрытии движения в районе Октябрьской площади.

Правоохранители еще раз напоминают об ответственности за участие в несанкционированных акциях.

Мужчина, который готовил теракты в Беларуси: хотелось за счёт фото, видео войти в доверие организациям, которые находятся за границей, в том числе BYPOL-1

Евгений Поболовец, корреспондент:
Днем 27 марта, как и 25-го, на улицы Минска вышли единицы. Хотя они про себя говорили, что их были десятки, а Telegram-каналы убеждали еврообщественность чуть ли не в сотнях тысяч протестующих. Уже даже неинтересно как-то комментировать эти опусы, цель которых четко обозначили белорусские музыканты несколько лет назад: «Отработать лавэ».

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Мужчина, который готовил теракты в Беларуси: хотелось за счёт фото, видео войти в доверие организациям, которые находятся за границей, в том числе BYPOL-4

Евгений Поболовец:
Но на что мы обратим внимание: вышедших на улицы Минска было хоть и мало, но они как один стоят за свободную личность. Правда, вот грабить белорусский народ не получилось от слова совсем – с утра правоохранители мониторили ситуацию на улицах столицы, проводили профилактику и вычисляли всех подозрительных личностей. И улов впечатлил – были и с топорами, и с ножами. И все сплошь невинные овечки, которые просто вышли прогуляться. И нож у них типа законен, и топор, видимо, сугубо для самообороны прихватили.

У одного мужчины с собой был топор, у другого – целый арсенал. В Минске правоохранители проверяют подозрительных лиц

Мужчина, который готовил теракты в Беларуси: хотелось за счёт фото, видео войти в доверие организациям, которые находятся за границей, в том числе BYPOL-7

Евгений Поболовец:
Напомним, выходить на улицы Минска именно 27 марта – инициатива BYPOL. По сути, эта как бы организация на самом деле и как бы организовала сегодняшние выступления. Понять интуриста было не так сложно – говорили они предельно четко и откровенно, ни на грамм не нивелируя призыв на радикализацию. Оперативники не дремали и таких молодчиков вычисляли задолго до часа Х.

То, как подробно задержанные рассказывали о своих мотивах, о четко продуманных маршрутах и детально разработанной схемой сокрытия следов и улик – даже перцем хотели посыпать свой путь отхода, чтобы служебная собака не взяла след, говорит об одном: это не постановка.

«Перец собак отводит». Стали известны новые подробности подготовки терактов в Беларуси

Мужчина, который готовил теракты в Беларуси: хотелось за счёт фото, видео войти в доверие организациям, которые находятся за границей, в том числе BYPOL-10

Еще что было в пакете?

– Черный перец молотый.

– Для чего?

– Как правило, показывает, перец собак отводит, чтобы по следам не ходили.

– С какой целью?

– Чтобы по следам не шли.

– За вами?

– Да.

– Каким образом потом вы договаривались отсюда уходить?

– Через вот эту дорогу.

– А там что надо было сделать?

– Дальше к машине добираться.

– Каким образом?

– Маршруткой.

– С какой целью вы это все делали? Какие у вас политические мотивы?

– Да мне так особо нечего сказать...

– С какой целью вы это сделали, хотели сделать?

– Хотелось за счет вот этих фото, видео войти в доверие организациям, которые находятся за границей, в том числе BYPOL. Вот это цель.

# Теракт # общество # Евгений Поболовец # Фотофакт

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