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Особенно опасно для аллергиков. Первая помощь при укусе мошки

01 мая 2021 14:54
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Энтомологи Бреста прогнозируют массовый вылет мошек к середине мая. Самые большие скопления традиционно в местах, где есть крупные и средние реки, мелиоративные каналы, реки и ручьи, вытекающие из искусственных и естественных водоемов и болот, рассказали в программе «Плюс-минус».

Особенно опасно для аллергиков. Первая помощь при укусе мошки-1

Болезненные укусы и токсическое действие слюны мошек могут нанести серьезный вред здоровью человека. В зоне риска – аллергики. Чтобы избежать серьезных последствий, врачи рекомендуют после укусов принять антигистаминный препарат.

Особенно опасно для аллергиков. Первая помощь при укусе мошки-4

К слову, нападает мошкара только на открытом воздухе, в светлое время суток и в сухую погоду. Пик численности мошек удерживается не более 10-14 дней, после чего их количество резко падает.

# Здоровье # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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