Особенно опасно для аллергиков. Первая помощь при укусе мошки

Энтомологи Бреста прогнозируют массовый вылет мошек к середине мая. Самые большие скопления традиционно в местах, где есть крупные и средние реки, мелиоративные каналы, реки и ручьи, вытекающие из искусственных и естественных водоемов и болот, рассказали в программе «Плюс-минус».

Болезненные укусы и токсическое действие слюны мошек могут нанести серьезный вред здоровью человека. В зоне риска – аллергики. Чтобы избежать серьезных последствий, врачи рекомендуют после укусов принять антигистаминный препарат.