Особенно опасно для аллергиков. Первая помощь при укусе мошки
Энтомологи Бреста прогнозируют массовый вылет мошек к середине мая. Самые большие скопления традиционно в местах, где есть крупные и средние реки, мелиоративные каналы, реки и ручьи, вытекающие из искусственных и естественных водоемов и болот, рассказали в программе «Плюс-минус».
Болезненные укусы и токсическое действие слюны мошек могут нанести серьезный вред здоровью человека. В зоне риска – аллергики. Чтобы избежать серьезных последствий, врачи рекомендуют после укусов принять антигистаминный препарат.
К слову, нападает мошкара только на открытом воздухе, в светлое время суток и в сухую погоду. Пик численности мошек удерживается не более 10-14 дней, после чего их количество резко падает.