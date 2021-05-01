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Великая суббота: во всех храмах Беларуси проводят богослужения и освящают пасхальные блюда

01 мая 2021 14:17
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Новости Беларуси. Пасхальное богослужение в соборе возглавит митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великая суббота: во всех храмах Беларуси проводят богослужения и освящают пасхальные блюда-1

В Великую субботу, согласно церковным канонам, вспоминают нахождение Иисуса Христа в гробу. В знак скорби и тишины по Спасителю этот день еще называют Тихой субботой.

Великая суббота: во всех храмах Беларуси проводят богослужения и освящают пасхальные блюда-4

Принято делать только благие дела. Например, мириться с теми, с кем вы в ссоре. Хозяйки по традиции красят яйца и пекут куличи. Эти символы праздника накануне Пасхи освящают во всех православных приходах страны. Ближе к полуночи начнутся кульминационные богослужения.

# Пасха # общество # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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