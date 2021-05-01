«Важно сплотиться вокруг человека, который не спрячется». Силовики обратились к тем, кто угрожает захватом власти и убийством Президента

Новости Беларуси. Ответ наших силовиков тем, кто запугивает белорусов, угрожая попыткой государственного переворота, убийством Президента и захвата власти.

На страже безопасности Родины стоят настоящие патриоты, готовые в любую минуту защитить страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это они уже доказали. «Нас не сломить и не запугать». Под таким названием в сети появилось видеообращение, которое записали представители силовых структур.

Милиция.

Армия.

Спецназ.

Все те, кто на защите страны, народа, Президента, его семьи, наших семей.

Это ответ тем, кто мыслит в Беларуси сделать переворот, уничтожить главу государства и его семью, угрожает сотрудникам органов внутренних дел, военнослужащим внутренних войск и членам их семей. Мы, краповые береты, белорусы, настоящие патриоты своей страны, прямо и открыто, по-спецназовски и просто по-мужски говорим вам: не получится. Не получилось в августе 2020-го, не получится и сейчас. Мы защитим наше государство.

Я передаю слова каждого бойца и офицера СОБРа: Президента есть кому защитить. Мы вместе и мы постоим за него и его семью. Говоря проще, вы знаете, что будет, если хотя бы один волос упадет с головы Президента либо членов его семьи.

Уже скоро год, как нас испытывают на прочность, но мы от этого становимся только сильнее. Все события, прошедшие с нами, показали, как важно сплотиться вокруг человека, который не спрячется, не убежит, как настоящий мужик Главнокомандующий станет с нами плечо к плечу в самый острый момент защищать свою Родину.