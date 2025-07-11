День России на международном форуме «Дети Содружества» посвящён спорту

Мини-футбол, пляжный волейбол, баскетбол, настольный теннис. Ребята с азартом участвовали в различных состязаниях в «Зубренке». В команде по одному представителю от каждой делегации. И каким бы ни был в итоге счет, все равно побеждает дружба. Ведь такова и цель форума – объединить и подружить ребят из восьми стран.

Татевик Петросян, участница международного форума «Дети Содружества» (Армения): Этот форум помогает нам узнать о каждой культуре, подружиться. Мы познакомились со всеми уже ребятами, и с россиянами, и с белорусами. Все очень хорошие и добрые. Будем помогать друг другу, общаться и приглашать друг друга в наши родные страны.

Александр Суворов, участник международного форума «Дети Содружества» (Россия):

Очень приятно, что форум проводится в Беларуси. Это мой первый раз в Минске и в целом во всей стране. Я очень впечатлен. Приятно общаться, дружить со всеми, с белорусской делегацией, с людьми просто, которых встречаю.

Форум проводится уже в десятый раз, но Беларусь принимает его впервые. По задумке, каждый день посвящен определенной стране. В День Беларуси ребята вспоминали события Великой Отечественной, представители Армении и Казахстана пели песни, танцевали. В День России, помимо спортивного праздника и соревнований, ребят еще ждет встреча с титулованными спортсменами, культурно-образовательная программа и танцевальный вечер.