Как фестиваль «Славянский базар» способствует развитию города – ответил эксперт

«Славянский базар» будоражит всю страну и, конечно, преображает Витебск. Но организация такого мероприятия требует большого количества сил и внимания. Вопросов очень много: продажа билетов, размещение гостей, торговые точки, контракты. Все это способствует развитию и процветанию региона. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Виктор Глушин, заместитель председателя Витебского городского исполнительного комитета. Ольга Бурлакова, ведущая:

Оглядываясь на всю эту красоту, невольно задаемся вопросом: а когда все начинают готовиться к «Славянскому базару»?

Виктор Глушин, заместитель председателя Витебского городского исполнительного комитета:

Вы знаете, мне кажется, что 34 года, которые проходит «Славянский базар» – это такой нон-стоп марафон. Конечно, подготовка к очередному «Славянскому базару» начинается сразу после окончания предыдущего. Мы собираемся, обсуждаем, что получилось, что не получилось, что хотелось бы улучшить. Слушаем обратную связь от зрителей, гостей, артистов и пытаемся это учесть при подготовке следующего «Славянского базара». Естественно, создаются определенные планы, что мы будем улучшать в городе, как будем работать над инфраструктурой. Вот эта работа продолжается на протяжении всего календарного года. Согласитесь, «Славянский базар» – это хороший повод для того, чтобы провести ревизию по всем направлениям. Не только городским службам, но и каждому участнику, каждому собственнику, который ждет гостей на «Славянский базар». Принимает, открывает общепит, гостиницы. Поэтому мы, естественно, пользуемся этим моментом и пытаемся с каждым годом сделать пребывание гостей фестиваля в нашем городе все комфортнее. Александр Меженный, ведущий:

То есть по факту такая проверка на прочность? Виктор Глушин:

Абсолютно верно.