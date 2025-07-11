Как фестиваль «Славянский базар» способствует развитию города – ответил эксперт

«Славянский базар» будоражит всю страну и, конечно, преображает Витебск. Но организация такого мероприятия требует большого количества сил и внимания. Вопросов очень много: продажа билетов, размещение гостей, торговые точки, контракты. Все это способствует развитию и процветанию региона.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Виктор Глушин, заместитель председателя Витебского городского исполнительного комитета.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Оглядываясь на всю эту красоту, невольно задаемся вопросом: а когда все начинают готовиться к «Славянскому базару»?
Виктор Глушин, заместитель председателя Витебского городского исполнительного комитета:
Вы знаете, мне кажется, что 34 года, которые проходит «Славянский базар» – это такой нон-стоп марафон. Конечно, подготовка к очередному «Славянскому базару» начинается сразу после окончания предыдущего. Мы собираемся, обсуждаем, что получилось, что не получилось, что хотелось бы улучшить. Слушаем обратную связь от зрителей, гостей, артистов и пытаемся это учесть при подготовке следующего «Славянского базара». Естественно, создаются определенные планы, что мы будем улучшать в городе, как будем работать над инфраструктурой. Вот эта работа продолжается на протяжении всего календарного года. Согласитесь, «Славянский базар» – это хороший повод для того, чтобы провести ревизию по всем направлениям. Не только городским службам, но и каждому участнику, каждому собственнику, который ждет гостей на «Славянский базар». Принимает, открывает общепит, гостиницы. Поэтому мы, естественно, пользуемся этим моментом и пытаемся с каждым годом сделать пребывание гостей фестиваля в нашем городе все комфортнее.
Александр Меженный, ведущий:
То есть по факту такая проверка на прочность?
Виктор Глушин:
Абсолютно верно.
Александр Меженный:
Если мы как раз говорим про развитие региона, города, какова роль фестиваля в этом?
Виктор Глушин:
Мне уже сложно представить город Витебск без фестиваля. Конечно, он тянет за собой много различных вопросов и заставляет нас двигаться в нужном направлении. За последнее время значительно улучшено проживание в наших гостиницах «Витебск» и «Лучеса». Не хватает нам посадочных мест где-то для того, чтобы накормить всех гостей фестиваля, значит, на время фестиваля нестационарных мест увеличивается на 2,5 тысячи. Мы пытаемся сделать так, чтобы каждый нашел свое местечко на гастрономическом фестивале во время «Славянского базара».
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