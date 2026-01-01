Мы поломали шаблоны – политические обозреватели о 2020-м и авторской журналистике на СТВ

Телеканалу СТВ – 25 лет. Впервые увидевшись с вами 1 января 2001-го, познакомившись и по-настоящему подружившись, мы каждый день приходим в ваш дом. Мы вместе с вами волнуемся и переживаем, радуемся и гордимся, покоряем новые вершины и открываем мир. И сегодня, в день нашего рождения, листая страницы вот уже четвертьвековой истории, мы покажем то, что обычно тщательно скрываем – нашу кухню, а еще искренне, без купюр расскажем о том, как готовим для вас самые горячие и вкусные блюда.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:

Огромным испытанием стал 2020 год. Было разное. Были плевки, оскорбления и массовые издевательские хлопания в метро. И когда общество заведенное, узнают мое лицо и находят в этом триггер. Но постепенно, 2022 год и затем уже 2023, 2024, 2025 – все приходит на круги своя.

И наоборот, люди подходят что-то спросить, что-то узнать. В бане, или в столовой, или где-то еще подойдут и расскажут о каких-то своих проблемах, но с целью их решить. Предложат какие-то свои взгляды на развитие общества, – все что угодно.

Начали воспринимать тех людей, которые ассоциируются с государством, как своих людей. Показатель здесь – это часто использование лиц журналистов мошенниками.

С помощью нейросетей было создано видео, якобы я рекламировал какие-то акции «Газпрома». К сожалению, даже нашлись люди, которые повелись и даже перевели какие-то большие деньги, за что я извиняюсь, хотя вроде я не должен, но так уж получилось.