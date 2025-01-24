Осенко: беглые за границей сербанули той жизни, когда перепутали миграцию с туризмом

Игорь Позняк, СТВ: С помощью несложного монтажа, ну, или сложного, в кино создается тот самый эффект вау. Но к чему вся эта история сегодня? А к тому, что в турбулентном 2020-м именно так, иногда высоко профессионально, а иногда и откровенно на скорую руку, клепали эффектную картинку. Эта опасная, коварная и смертоносная технология отработана ни единожды и не в одном государстве мира. Но что в этот раз пошло не по нотам совершенно чужого для нас дирижера?

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

В то время я тогда работал в регионе, в Новополоцке. И первое, что я увидел, первое, что я осознал в ту ночь, – это, конечно, недоумение. Я увидел в противниках нашего Президента, тех людей, которые смогли заработать при этой власти. Вот эта вот мелкая фарца. Кроме того, я увидел там, конечно, людей с криминальным прошлым, стояли в этой толпе. Они были заводилы этой толпы. Я увидел лица, с которыми я судился именно по нацистским взглядам. Они отстаивали эти интересы еще в 2011 году. И мне стало все абсолютно понятно. Только для меня был диссонанс, как эти люди с криминальным прошлым и с нацистскими взглядами могут сочетаться в толпе с ребятами, которые заработали хорошие деньги. И вопрос был у меня к одному из тех, кто стоял с другой стороны баррикад. Тебе дали все. Ты заработал хорошие деньги. Чего тебе не хватает?

Те, кто не усвоил урок, – это на самом деле глупые люди, которые живут в каком-то тесном мирке, но, опять-таки, это безопасный мирок. А беглые, которые живут за границей, они уже сербанули той жизни, когда они перепутали миграцию с туризмом.