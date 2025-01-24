Осенко: беглые за границей сербанули той жизни, когда перепутали миграцию с туризмом

Кто стоял за попыткой госпереворота в Беларуси в 2020 году? Благодаря кому страна смогла преодолеть кризис и почему белорусы не повторили судьбу украинцев? Смотрите в 17-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!
Кто стоял за попыткой госпереворота в Беларуси в 2020 году? Благодаря кому страна смогла преодолеть кризис и почему белорусы не повторили судьбу украинцев? Смотрите в 17-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!
Игорь Позняк, СТВ:
С помощью несложного монтажа, ну, или сложного, в кино создается тот самый эффект вау. Но к чему вся эта история сегодня? А к тому, что в турбулентном 2020-м именно так, иногда высоко профессионально, а иногда и откровенно на скорую руку, клепали эффектную картинку. Эта опасная, коварная и смертоносная технология отработана ни единожды и не в одном государстве мира. Но что в этот раз пошло не по нотам совершенно чужого для нас дирижера?
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
В то время я тогда работал в регионе, в Новополоцке. И первое, что я увидел, первое, что я осознал в ту ночь, – это, конечно, недоумение. Я увидел в противниках нашего Президента, тех людей, которые смогли заработать при этой власти. Вот эта вот мелкая фарца. Кроме того, я увидел там, конечно, людей с криминальным прошлым, стояли в этой толпе. Они были заводилы этой толпы. Я увидел лица, с которыми я судился именно по нацистским взглядам. Они отстаивали эти интересы еще в 2011 году. И мне стало все абсолютно понятно. Только для меня был диссонанс, как эти люди с криминальным прошлым и с нацистскими взглядами могут сочетаться в толпе с ребятами, которые заработали хорошие деньги. И вопрос был у меня к одному из тех, кто стоял с другой стороны баррикад. Тебе дали все. Ты заработал хорошие деньги. Чего тебе не хватает?
Те, кто не усвоил урок, – это на самом деле глупые люди, которые живут в каком-то тесном мирке, но, опять-таки, это безопасный мирок. А беглые, которые живут за границей, они уже сербанули той жизни, когда они перепутали миграцию с туризмом.
Ирина Акулович, генеральный директор Белорусского телеграфного агентства:
Мы не представляли себе, что кто-то может так себя вести. Мы видели мир таким, какие мы сами. И поэтому ощущение того, что нельзя же так врать, ну нельзя же так манипулировать, ну не можно же вот так вот выписать все это. Можно. Все можно. Там никто не думал, на эмоциях. А вот сейчас уже задумываться начинают. Просто картинка, которая вокруг нас, слишком яркая и слишком страшная. Должен сработать инстинкт самосохранения – себя, страны, нации. Должен сработать.