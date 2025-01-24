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Игорь Сергеенко: иммунитет мы приобрели, наше общество выросло в политическом плане

24 января 2025 16:21
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Кто стоял за попыткой госпереворота в Беларуси в 2020 году? Благодаря кому страна смогла преодолеть кризис и почему белорусы не повторили судьбу украинцев? Смотрите в 17-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!

Игорь Сергеенко: иммунитет мы приобрели, наше общество выросло в политическом плане-2

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я думаю, что иммунитет мы приобрели. И сегодня наше общество за этот период выросло и в политическом плане. Если страна будет ввергнута в хаос, в боевые действия, в дестабилизацию обстановки, сложно представить, что может произойти. Мы понимаем, что в 2020 году была предпринята попытка переворота. Переворота, по сути дела, в нашей стране деструктивными силами. И многие люди, особенно молодые люди, не имеющие жизненного опыта, были втянуты в эти процессы и подвергнуты именно этому информационному воздействию.

# Государственная политика # Игорь Сергеенко

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