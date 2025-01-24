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Никто от Президента не ожидал иного! Воскресенский вспомнил выход Лукашенко с автоматом

24 января 2025 16:15
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Кто стоял за попыткой госпереворота в Беларуси в 2020 году? Благодаря кому страна смогла преодолеть кризис и почему белорусы не повторили судьбу украинцев? Смотрите в 17-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ! 

Никто от Президента не ожидал иного! Воскресенский вспомнил выход Лукашенко с автоматом-2

Юрий Воскресенский, политолог: 
Мы имеем массу печальных примеров, из которых самый хрестоматийный – это Украина, когда действующий президент сбегает из страны, отказывается от выполнения своих полномочий. И это приводит к сотням тысяч жертв. Поэтому произошло так, как должно было произойти. И никто от Президента Лукашенко не ожидал ничего иного.

Никто от Президента не ожидал иного! Воскресенский вспомнил выход Лукашенко с автоматом-4

Протоиерей Федор Повный, председатель Синодального отдела Белорусской православной церкви по сотрудничеству со светскими учреждениями образования: 
Когда поднял руку и сказал – вы лучшие, вы молодцы – как это вдохновило не только тех, кто стояли с оружием, как это вдохновило всех. Ведь этому предшествовал целый ряд информационных провокаций, на которые был дан один ответ в руках с автоматом.

# Государственная политика # Протоиерей Федор Повный # Юрий Воскресенский

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