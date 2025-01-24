Никто от Президента не ожидал иного! Воскресенский вспомнил выход Лукашенко с автоматом

Кто стоял за попыткой госпереворота в Беларуси в 2020 году? Благодаря кому страна смогла преодолеть кризис и почему белорусы не повторили судьбу украинцев? Смотрите в 17-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!
Кто стоял за попыткой госпереворота в Беларуси в 2020 году? Благодаря кому страна смогла преодолеть кризис и почему белорусы не повторили судьбу украинцев? Смотрите в 17-м выпуске документального проекта «17 мгновений страны» на СТВ!
Юрий Воскресенский, политолог:
Мы имеем массу печальных примеров, из которых самый хрестоматийный – это Украина, когда действующий президент сбегает из страны, отказывается от выполнения своих полномочий. И это приводит к сотням тысяч жертв. Поэтому произошло так, как должно было произойти. И никто от Президента Лукашенко не ожидал ничего иного.
Протоиерей Федор Повный, председатель Синодального отдела Белорусской православной церкви по сотрудничеству со светскими учреждениями образования:
Когда поднял руку и сказал – вы лучшие, вы молодцы – как это вдохновило не только тех, кто стояли с оружием, как это вдохновило всех. Ведь этому предшествовал целый ряд информационных провокаций, на которые был дан один ответ в руках с автоматом.