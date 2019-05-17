Организуют прокат байдарок и катамаранов. Показываем, как изменился парк Павлова после реконструкции

Парк имени Павлова, а в простонародье Мухля, – одно из любимых мест отдыха жителей Московского района. Последний год здесь активно проводятся работы по благоустройству территории. Сейчас завершается вторая очередь реконструкции парка. Основные работы ведутся на центральном входе. К 19 мая здесь заменят тротуарную плитку, отремонтируют лестницу, расширят пешеходные зоны.

Андрей Процук, начальник производственного отдела УП «Минскзеленстрой»: Заканчивается укладка плиточного покрытия на главном входе в парк. После завершения этих работ, будет завершено благоустройство, завезен чернозём и высажены многолетние кустарники в три клумбы на главном входе.

Кроме того, в парке увеличится площадка для проведения массовых мероприятий, появятся обновлённые зоны для отдыха, а также дополнительные площадки для павильонов розничной торговли.

Андрей Процук:

Во время реконструкции тропиночной сети были организованы места для установки малых архитектурных форм. Будут установлены лавочки с урнами, в парке реконструировано освещение, установлено порядка 40 новых торшеров.