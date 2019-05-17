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Организуют прокат байдарок и катамаранов. Показываем, как изменился парк Павлова после реконструкции

17 мая 2019 07:36
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Парк имени Павлова, а в простонародье Мухля, – одно из любимых мест отдыха жителей Московского района. Последний год здесь активно проводятся работы по благоустройству территории. Сейчас завершается вторая очередь реконструкции парка. Основные работы ведутся на центральном входе. К 19 мая здесь заменят тротуарную плитку, отремонтируют лестницу, расширят пешеходные зоны.

Организуют прокат байдарок и катамаранов. Показываем, как изменился парк Павлова после реконструкции-1

Андрей Процук, начальник производственного отдела УП «Минскзеленстрой»:
Заканчивается укладка плиточного покрытия на главном входе в парк. После завершения этих работ, будет завершено благоустройство, завезен чернозём и высажены многолетние кустарники в три клумбы на главном входе.

Организуют прокат байдарок и катамаранов. Показываем, как изменился парк Павлова после реконструкции-4

Кроме того, в парке увеличится площадка для проведения массовых мероприятий, появятся обновлённые зоны для отдыха, а также дополнительные площадки для павильонов розничной торговли.

Андрей Процук:
Во время реконструкции тропиночной сети были организованы места для установки малых архитектурных форм. Будут установлены лавочки с урнами, в парке реконструировано освещение, установлено порядка 40 новых торшеров.

Организуют прокат байдарок и катамаранов. Показываем, как изменился парк Павлова после реконструкции-7

Обновленный парк уже успели оценить и местные жители, несмотря на стройку, зелёная зона по-прежнему осталась одним из популярных мест среди жителей микрорайона.

Организуют прокат байдарок и катамаранов. Показываем, как изменился парк Павлова после реконструкции-10

В настоящее время ведётся разработка проектов третьей очереди реконструкции парка, в рамках которой в 2020 году планируют очистить от мусора речку Мухлю, привести в порядок набережную и организовать прокат байдарок и катамаранов.

Организуют прокат байдарок и катамаранов. Показываем, как изменился парк Павлова после реконструкции-13

# Парки Минска # общество # Андрей Процук # Фотофакт # Места отдыха

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