Во время II Европейских игр транспорт в Минске будет ходить до утра

Новости Беларуси. Во время II Европейских игр минское метро будет работать до рассвета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В дни, когда до 4 утра будут открыты фанзоны, метрополитен тоже перейдет на «ранний режим» и двери для пассажиров закроются только 4.10. При этом поезда будут ходить до половины пятого.

График работы наземного транспорта так же изменят. Последний рейс организуют в районе 5 утра.