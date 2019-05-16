Во время II Европейских игр транспорт в Минске будет ходить до утра

Новости Беларуси. Во время II Европейских игр минское метро будет работать до рассвета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Во время II Европейских игр минское метро будет работать до рассвета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В дни, когда до 4 утра будут открыты фанзоны, метрополитен тоже перейдет на «ранний режим» и двери для пассажиров закроются только 4.10. При этом поезда будут ходить до половины пятого.
График работы наземного транспорта так же изменят. Последний рейс организуют в районе 5 утра.
Андрей Илларионов, заместитель директора ГП «Столичный транспорт и связь»:
Режим работы подстроен под время окончания мероприятий, проводимых на объектах Игр, и будет осуществляться после их завершения в тех пределах, в которых необходимо добраться гражданам до своего места жительства или гостиницы.
Кстати, на время II Европейских игр будут организованы также 5 специальных экспресс-маршрутов, так называемых шаттлов. Они свяжут между собой места проведения соревнований и станции метро.