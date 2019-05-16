Прямой эфир

Во время II Европейских игр транспорт в Минске будет ходить до утра

16 мая 2019 19:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Во время II Европейских игр минское метро будет работать до рассвета,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Во время II Европейских игр транспорт в Минске будет ходить до утра-1

В дни, когда до 4 утра будут открыты фанзоны, метрополитен тоже перейдет на «ранний режим» и двери для пассажиров закроются только 4.10. При этом поезда будут ходить до половины пятого.

График работы наземного транспорта так же изменят. Последний рейс организуют в районе 5 утра.

Во время II Европейских игр транспорт в Минске будет ходить до утра-4

Андрей Илларионов, заместитель директора ГП «Столичный транспорт и связь»:
Режим работы подстроен под время окончания мероприятий, проводимых на объектах Игр, и будет осуществляться после их завершения в тех пределах, в которых необходимо добраться гражданам до своего места жительства или гостиницы.

Во время II Европейских игр транспорт в Минске будет ходить до утра-7

Кстати, на время II Европейских игр будут организованы также 5 специальных экспресс-маршрутов, так называемых шаттлов. Они свяжут между собой места проведения соревнований и станции метро.

# Общественный транспорт # общество # Андрей Илларионов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новое оборудование для обнаружения наркотических и взрывчатых веществ появилось у белорусских таможенников
16 мая 2019 17:54

Новое оборудование для обнаружения наркотических и взрывчатых веществ появилось у белорусских таможенников

В Беларуси провели первый «облачный урок»: как это работает
16 мая 2019 17:52

В Беларуси провели первый «облачный урок»: как это работает

Как Михаил Захаров отметил 9 мая: «Взял жену и дочку и повёз к памятнику Жукову»
16 мая 2019 17:45

Как Михаил Захаров отметил 9 мая: «Взял жену и дочку и повёз к памятнику Жукову»