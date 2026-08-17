Новости по тегу #Андрей Процук

Заменят инженерные сети, обновят покрытие на центральной аллее и установят современную подсветку.
Одним из самых знаменитых парков был губернаторский сад, названный в честь первого губернатора Минска Захария Яковлевича Корнеева.
Проектом предусмотрена замена инженерных сетей и частично освещения. Появятся дополнительные зоны отдыха и новая детская площадка. Обустроят пустующую территорию: там установят песочницу и игровое оборудование.
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