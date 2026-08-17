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Новости по тегу #Андрей Процук

Реконструкцию парка Челюскинцев планируют начать в октябре
17 августа 2026 17:44

Реконструкцию парка Челюскинцев планируют начать в октябре

Факты о парке Горького в Минске, которые вы могли не знать – собрали самое интересное
22 октября 2024 13:08

Факты о парке Горького в Минске, которые вы могли не знать – собрали самое интересное

В Минске проведут реконструкцию парка Горького
08 октября 2024 19:13

В Минске проведут реконструкцию парка Горького

Организуют прокат байдарок и катамаранов. Показываем, как изменился парк Павлова после реконструкции
17 мая 2019 07:36

Организуют прокат байдарок и катамаранов. Показываем, как изменился парк Павлова после реконструкции