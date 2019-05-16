Новое оборудование для обнаружения наркотических и взрывчатых веществ появилось у белорусских таможенников

Новости Беларуси. Арсенал белорусских таможенников 16 мая пополнился новыми средствами контроля. Технико-экономическую помощь оказало правительство Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Арсенал белорусских таможенников 16 мая пополнился новыми средствами контроля. Технико-экономическую помощь оказало правительство Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владимир Арчаков, заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси:
Наше партнерство очень надежное, со своей стороны Беларусь во всех международных отношениях проявляет себя как надежный партнер. Мы уверены, что наше дальнейшее движение вперед будет очень уверенное, продуктивное и эффективное. В первую очередь, с точки зрения безопасности.
Мобильный досмотровый комплекс, 9 систем инспекции багажа с функцией автоматического определения наркотиков и взрывчатки, 33 переносных и 6 настольных детекторов, способных обнаружить следы и даже шлейф противозаконных веществ.
Всё оборудование производства крупнейшей в мире китайской компании-поставщика профессиональных систем безопасности. Её продукция используется в 130 странах и регионах.
Николай Свирид, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Беларуси:
Есть специальный досмотровый комплекс, который фактически является мобильным, поэтому он будет передвигаться и работать на разных пунктах пропуска. Но в основном будет работать на западной границе, на границе с Польшей и Литвой. А остальные приборы, так как их намного больше, будут распределены по всем пунктам пропуска.
К началу въезда гостей ко II Европейским играм они будут все работать.
Подобное оборудование китайского производства в нашей стране уже успело себя положительно зарекомендовать. У белорусских таможенников на вооружение есть два аналогичных досмотровых комплекса – стационарный и железнодорожный.
С их помощью в 2018 году удалось выявить около 200 административных нарушений. Кроме того, в Национальном аэропорту «Минск» функционирует предоставленный китайской стороной настольный детектор обнаружения следов наркотических и взрывчатых веществ.